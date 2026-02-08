Marta Abengochea (IU-Sumar), sobre el resultado electoral: "De un Aragón imparable a un Aragón ingobernable"

Las elecciones autonómicas en Aragón han dejado un Parlamento más fragmentado de lo que ya estaba, con un claro desplazamiento hacia la derecha tras el auge de VOX en las urnas.

El PP ha sido la fuerza más votada, consiguiendo más de 224.000 votos y 26 diputados (perdiendo dos), seguido del PSOE, que también pierde peso en las Cortes y se queda con 18 escaños.

Por otro lado, Vox consolida su crecimiento hasta los 14 diputados, mientras que CHA crece en tres diputados con 6 representantes en total.

En este escenario, fuerzas minoritarias como Aragón Existe suman 2 escaños, e IU+Sumar conserva uno, con algo más de 19000 votos.

Un resultado que, más allá de los números, dibuja un panorama de mayor dependencia de la derecha y de la "ultraderecha" para la gobernabilidad de Aragón. Al menos, así lo ha hecho saber la candidata de IU+Sumar, Marta Abengochea, tras conocerse el escrutinio.

Desde su valoración inicial, Abengochea quiso poner el foco en la participación y en el trabajo colectivo durante la campaña. "Muchas gracias a la gente que hoy ha decidido salir a votar, que es lo más importante", afirmó, destacando la movilización como uno de los grandes objetivos de IU durante estas semanas.

"Nos hemos entregado por completo"

La candidata subrayó el esfuerzo realizado por la organización durante la campaña electoral. "Ha sido una campaña muy bonita en la que lo hemos dado todo, nos hemos entregado por completo, hemos visitado el territorio", señaló, mostrando satisfacción con el trabajo realizado, aunque reconociendo que el resultado no era el esperado.

En su análisis político, Abengochea fue especialmente crítica con el renovado en el cargo Jorge Azcón (PP). "La irresponsabilidad del señor Azcón al convocar estas elecciones hoy se hace más evidente que nunca", afirmó, asegurando que el nuevo escenario deja a Aragón en una situación peor que la anterior tras conocer el resultado electoral.

Según la dirigente de IU, el resultado refuerza la dependencia de la derecha respecto a Vox. "Ha estado durante dos años mimetizándose con la ultraderecha y dando alas al crecimiento de un fascismo que es un muy mal resultado para Aragón", advirtió.

Asimismo, la candidata alertó también de las consecuencias políticas del nuevo reparto de fuerzas. "De un Aragón imparable estamos a un Aragón ingobernable", aseguró, calificando el escenario como una mala noticia para la ciudadanía que vive y trabaja en la comunidad.

Presente y futuro en IU-Sumar Aragón

Pese a todo, la candidata quiso poner en valor la estabilidad del espacio político que representa IU. "Estamos manteniendo el resultado que teníamos, lo que quiere decir que somos tierra firme, que somos certidumbre para la clase trabajadora, que tenemos una trayectoria sólida, que se evidencia en un electorado muy estable", defendió.

Mirando al futuro, Abengochea dejó claro que el partido no cambia su hoja de ruta, teniendo en la mira la premisa de "defender sus intereses como hemos hecho siempre", concluyó, asegurando que la formación seguirá activa desde el día siguiente a las elecciones.