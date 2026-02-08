Los candidatos autonómicos ya han votado en las elecciones de Aragón: "Es importante que cada uno exprese su opinión"

Una persona mira las papeletas para votar en las elecciones de Aragón. E.E

La jornada de las elecciones autonómicas aragonesas está transcurriendo con normalidad. Ya han votado el 11% de los aragoneses, entre ellos los principales candidatos a presidir la comunidad.

"Es el día en el que los aragoneses tienen la oportunidad de expresar su opinión y yo quiero animarles a que lo hagan. Es la primera vez que lo hacemos solo en Aragón, pero se nos va a escuchar en toda España", decía el líder de los populares, Jorge Azcón, tras depositar su papeleta.

La candidata del PSOE y exministra, Pilar Alegría, también ha acudido esta mañana a su colegio electoral para depositar su voto.

"Lo que hoy decidimos los aragoneses y las aragonesas con nuestro voto es el presente y el futuro de nuestra tierra", ha dicho desde el IES Goya, donde ha votado la candidata socialista.

Hacia el final de la mañana ha ido a votar Alejandro Nolasco, candidato de VOX en Aragón.

El cabeza de lista de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, votando en el 8-F.

"Conectamos con los problemas reales que que tiene la gente. Se habla de la inseguridad de la ocupación, de la vivienda, de la sanidad, de tantas cosas que hacen falta y que los partidos tradicionales no han hablado de ellos nunca ni se han preocupado; lo hemos estos meses. Por tanto, yo creo que la gente se ha dado cuenta de quiénes son los que realmente defienden los intereses y de que estamos en un momento crítico, para para el futuro de Aragón y de España", ha comentado Nolasco.

El cabeza de lista de Teruel Existe y candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha votado hoy sobre las 10.00 en Calamocha (Teruel).

Tomás Guitarte ejerciendo su derecho al voto en las elecciones autonómicas de Aragón.

Guitarte ha animado a "todos los ciudadanos a que salgan a votar, a todos los turolenses, a todos los aragoneses", pese a la lluvia o el frío que pueda hacer en esta jornada.

"El voto es uno de los principales recursos que como ciudadanos tenemos y hay que ejercer este derecho. La verdad es que hoy decidimos cuál es el futuro de la provincia de Teruel, decidimos cuál es el futuro de Aragón y es muy importante que se cuente con nuestro voto", ha dicho, tras explicar que en su partido están “muy ilusionados” con los resultados que puedan salir de esta jornada electoral.

Jorge Pueyo, de Chunta aragonesista, también ha acudido a su colegio electoral durante la mañana. "Un día histórico", ha comentado en sus redes sociales.

Otro de los candidatos regionalistas que ha votado por la mañana ha sido Alberto Izquierdo, del PAR.

"Hoy es un día muy importante para la democracia, para los aragoneses, para las aragonesas y espero que la gente vote, que la gente participe. Es importante que cada uno exprese su opinión, que cada uno diga con su voto lo que quiere para Aragón. Hoy se decide el futuro de Aragón", ha expresado Izquierdo.

Alberto Izquierdo (PAR) vota en las elecciones autonómicas de Aragón.

Ha añadido que espera que la jornada de hoy sea "una fiesta de la democracia para todos los aragoneses".

Marta Abengochea, candidata de Izquierda Unida, ha votado en el CEIP Parque Venecia a las 10.00 de la mañana.

"Hoy más que nunca damos ningún derecho por sentado. El derecho al voto ha sido conseguido con el esfuerzo, con las vidas de muchísima gente. No os quedéis en casa. Es imprescindible que todo el mundo salga a votar porque este derecho podemos perderlo", ha advertido Abengochea.

Marta Abengochea ha votado en el CEIP Parque Venecia. E.E

La candidata de IU, ha asegurado que "estamos en riesgo de involución democrática", añadiendo que "si te quedas en casa le estás dando alas a las que nos quieren quitar este derecho y llevarnos a una España y a un Aragón en blanco y negro".

La última candidata en ir a votar ha sido, María Goicoetxea, de Podemos Alianza Verde, quien ha votado a las 12.00 en el CEIP Pintor Pradilla de su pueblo natal Villanueva de Gallego.

"Quería animar a los aragoneses y a las aragonesas a que salieran a votar, que hoy ejercieran ese derecho que tanto nos costó conseguir", ha señalado tras ejercer su derecho al voto. Así ha manifestado que todo aquel que acuda lo haga "con ilusión, que lo hagan con esperanza y con la certeza de que otro Aragón es posible".

"Un aragón que mantenga sus servicios públicos en primer lugar donde la vivienda sea una prioridad y donde los fondos buitre y las multinacionales estén alejados de nuestros recursos naturales", ha manifestado.

María Goicoetxea (Podemos) vota en su pueblo natal Villanueva de Gállego

Por ello ha subrayado que "cada voto cuenta para frenar a la extrema derecha y por tanto ese mensaje de participación, de esperanza y de que otro Aragón es posible".

A lo largo del día se seguirá con atención la evolución de la participación y el desarrollo de la jornada en los distintos colegios electorales de la comunidad, en una cita que marcará el rumbo político de Aragón pero que se sigue en clave nacional.