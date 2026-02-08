Azcón celebra la victoria electoral sin mencionar a Vox y con mensaje al PSOE: "Tic tac, tic tac, el sanchismo se acaba"

El candidato del PP, Jorge Azcón, ha celebrado la victoria electoral obviando la pérdida de dos diputados y sin menciones a Vox, prometiendo un gobierno para los próximos cuatro años y trabajar de inmediato para aprobar un nuevo presupuesto.

“Solo el PP puede formar un gobierno”, ha dicho en sus primeras palabras tras la noche electoral, rodeado de multitud de militantes que le han acompañado durante todo el escrutinio.

Azcón ha entrado a una de las salas principales del hotel Reina Petronila al grito de ‘presidente, presidente’ y con una sonrisa triunfalista, pero con menos algarabía y euforia que en mayo de 2023.

Arropado por su vicepresidenta Mar Vaquero y la alcaldesa Natalia Chueca, Azcón cree que los aragoneses “han hablado en las urnas” con un mensaje “claro, nítido e inequívoco”: que el PP “ha ganado las elecciones” y que solo él puede formar un nuevo Gobierno.

“No solamente hemos ganado las elecciones, sino que no hay otro partido que pueda presentar un candidato a ser presidente”, ha afirmado.

El líder popular, además, ha sacado pecho también de una cuestión histórica, porque será la primera vez que el PP pueda repetir un gobierno, ya que ni Santiago Lanzuela ni Luisa Fernanda Rudi lograron mantenerse en el Pignatelli.

“Las ganamos en 1999, las volvimos a ganar en 2015, pero es la primera vez que el PP tiene un gobierno, tiene presidencia y en la próxima legislatura volveremos a tener la presidencia”, ha aseverado.

Por ello, y sin mencionar a Vox, Azcón se ha marcado ya los próximos deberes, aprobar un presupuesto para 2026.

“Convocamos elecciones porque no había presupuesto, porque no somos como ellos, porque la democracia tiene reglas. Nosotros no estábamos dispuestos a agarrarnos al sillón al precio al que fuera. Hemos ganado, vamos a gobernar y vamos a aprobar un presupuesto”, ha añadido.

El mensaje al PSOE y a Pedro Sánchez

Azcón no ha mencionado a Vox durante sus 10 minutos de intervención ante militantes y afiliados, pero sí se ha dirigido al PSOE, a su candidata Pilar Alegría y a Pedro Sánchez.

“Los aragoneses, a los que nos gusta hablar claro, no íbamos a permitir que la portavoz de las mentiras tuviera un buen resultado. Ha tenido el peor resultado de la historia del PSOE”, ha aseverado.

Y también, el mensaje a Pedro Sánchez: “Desde Aragón decimos alto y claro ‘tic tac, tic tac’, que el sanchismo se acaba’”, ha concluido Azcón.