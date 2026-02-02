Alegría lamenta los insultos a Sánchez y critica el "silencio" del PP: "Si uno calla es cómplice o es que esa provocación le va bien"

Pilar Alegría ha trasladado su profunda tristeza por los hechos ocurridos este domingo en un mitin del PSOE en Teruel. Una mujer, que después se conoció que era concejal del PP, se dirigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como “hijo de puta”.

Así pues, este lunes, la líder del PSOE en Aragón, ha señalado que es “profundamente lamentable” y ha considerado que “cuando no tienes propuestas que trasladar a los aragoneses o cuando no tienes ideas que lanzar, solamente te queda el insulto”.

En este aspecto, ha expresado que lo que más le preocupa es el “silencio cómplice del Partido Popular y de Jorge Azcón”: “No hemos escuchado en ningún momento, ni hemos leído la más mínima repulsa o, desde luego, denunciar este insulto. Cuando uno calla ante esos insultos directamente o es cómplice o es que esa provocación les va bien”.

No obstante, el presidente del Gobierno de Aragón ha condenado los insultos este lunes en Barbastro apelando a que Alegría también ha entrado en ese juego. “No deja de ser muy llamativo y entristecedor que, por parte del PP, no haya habido una condena rotunda desde el primer momento. Cuando frente a ese tipo de actitudes, la única respuesta que das es el silencio o una mínima condena con peros, estás diciendo que ese tipo de campaña es en el que tú te sientes cómodo”, ha respondido al respecto la socialista.

Encuestas

Por otro lado, ante las encuestas publicadas en los últimos días que dan mínimos históricos al PSOE, ha expresado que “hay que verlas y respetarlas”, pero que la verdadera será el 8 de febrero.

“La mayoría de las encuestas siempre suelen infravalorar al Partido Socialista. Ha sucedido en Portugal, pero también aquí en España. Yo sí que palpo y sí que siento esas ganas de cambio mayoritario de los ciudadanos de Aragón. He recorrido muchos municipios y estoy segura de que esas ganas de dejar atrás el desgobierno de estos dos años de las dos derechas va a quedar muy claro”, ha defendido Alegría que ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana.

“El próximo día 8 de febrero está en juego el presente y el futuro que queremos construir en Aragón. La única alternativa que puede frenar a un Gobierno de las dos derechas que realmente se preocupe y se ocupe de Aragón, es el Partido Socialista”, ha añadido.

Sanidad, vivienda y pensiones

Por otro lado, Alegría ha continuado su defensa en la sanidad y educación pública, la vivienda o las pensiones.

“Planteo reducir las listas de espera, también poner en marcha un transporte gratuito para que los aragoneses, especialmente los que viven en los distintos pueblos, puedan acudir a visitar a su médico. Apostar por seguir ensanchando las plazas también de educación pública de 0 a 3 años con ese comedor escolar gratuito hasta los 26 años”, ha comentado.

En cuanto a la vivienda, ha prometido una vivienda pública y asequible para que ningún aragonés tenga que pagar “más de 500 euros”.

Igualmente, ha valorado el incremento de las pensiones en los últimos siete años con el PSOE: “En el 2018, una pensión media era aproximadamente de 1.100 euros. Hoy supera los 1.500 euros. El Partido Popular le ha dado la espalda a todos los pensionistas, estamos hablando de 10 millones en España y 290.000 en Aragón”.

Además, desde el barrio de Delicias, Pilar Alegría ha defendido la línea 2 del tranvía en Zaragoza de este a oeste, la cual considera fundamental y muy demandada por los vecinos, así como la ampliación de la línea 1.