El sarampión vuelve a España: en Aragón se detectaron 6 casos durante 2025 y otros 7 más en 2024

El sarampión ha vuelto a encender las alertas sanitarias en España. Esta enfermedad vírica -considerada altamente contagiosa- ha vuelto a presentar transmisión endémica, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) le ha retirado al país su estatus de eliminación del sarampión, tras el auge de esta infección a lo largo de 2025 en toda Europa.

Se considera que un país alcanza el estatus de eliminación del sarampión cuando no hay transmisión endémica durante tres años consecutivos. España había logrado este hecho en 2016.

Pero no ha sido el único país que ha dejado de ser un territorio libre de esta enfermedad. También Reino Unido, Austria, Armenia, Azerbaiyán y Uzbekistán se encuentran en esta situación. Un contexto europeo que, según los expertos, incrementa el riesgo de casos importados y de brotes locales.

En el caso de Aragón, los datos reflejan una situación que, si bien está lejos de grandes cifras, ya preocupa a las autoridades sanitarias. Según se señala en el boletín epidemiológico de Aragón de esta semana, durante 2024 se notificaron 17 casos sospechosos de sarampión, de los cuales 7 fueron confirmados.

En 2025, hubo 11 sospechas de infección, con 6 casos confirmados, según el último Informe de Situación del Sarampión en España, publicado por el Ministerio de Sanidad el pasado 27 de enero de 2026.

Desde Salud Pública insisten en la importancia de la detección precoz para frenar la propagación. Además, recuerdan que los síntomas son los siguientes: cuadros de fiebre seguida de exantema maculopapular (erupción cutánea), acompañados de tos, conjuntivitis o congestión nasal, especialmente en personas que no estén vacunadas.

En caso de presentar uno o varios, insisten en la importancia de notificar inmediatamente a través del sistema InfoEDO, ya que permite poner en marcha de forma rápida la investigación de casos y contactos. Para controlar la propagación de la enfermedad, también es fundamental un diagnóstico de laboratorio, con la toma de muestras que permiten confirmar los casos y realizar la caracterización genómica del virus, una herramienta clave para conocer su origen y las cadenas de transmisión.

Descenso de la vacunación

En todo este contexto, la vacunación juega un papel fundamental. Y es que, es la medida más eficaz para prevenir el sarampión por su seguridad, efectividad y su alta protección con dos dosis.

Motivo por el cual, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de mantener una cobertura "elevada y homogénea" en todo el territorio, así como de reforzar las estrategias dirigidas a los grupos con menor cobertura, evitando así nuevos brotes y limitando la circulación del virus en la Comunidad.

No obstante, la realidad es que en los últimos años la vacunación ha caído, en cierta parte debido a la pandemia (tanto por la dificultad de llegar a ciertos grupos, como por la desconfianza que se vivió hacia las inyecciones). Según el Sistema de Información de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad (Sivamin), entre 2019 y 2024 la cobertura de la primera dosis ha caído en 4,59 puntos en Aragón (hasta el 94,05%) y 8,62 puntos en la segunda dosis.