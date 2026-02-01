Sánchez pide a Feijóo que apoye regularizar a inmigrantes como la patronal y la Iglesia: "Aznar también lo hizo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha vuelto a sumar este domingo a la campaña aragonesa con un mitin en Teruel marcado por una espontánea que le ha insultado y llamado ‘hijo de puta’ al comienzo de su intervención, y que inmediatamente ha sido expulsada de la sala.

En su intervención, Sánchez ha defendido la propuesta de regularización de unos 500.000 inmigrantes que ha acordado con Podemos, y que ha provocado el rechazo de PP y Vox.

Sobre este asunto, Sánchez ha replicado al Partido Popular que promovieran una regularización similar con José María Aznar como presidente, y ha lamentado que se pongan del lado de Vox.

“Cuando gobernaba Aznar y regularizaba migrantes, decía que España iba bien. Ahora, que España va mejor, dicen que no. Como Vox dice que no, callan y se oponen”, ha incidido Sánchez.

Ante esa negativa, Sánchez ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que deje de posicionarse junto a Vox y escuche otras voces que avalan la necesidad de regularizar a estas personas.

“Si no quieren escuchar al gobierno, que escuchen a la patronal, sindicatos, a la iglesia católica y un pueblo español que es solidario y no olvida su historia”, ha señalado el presidente del Gobierno.

“Del PP entiendo pocas cosas”

Esta es una de las cuestiones que Sánchez, en su mitin en Teruel, ha echado en cara al PP, en la semana en la que los de Feijóo han votado en contra del decreto ómnibus que incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones.

“Dicen que han metido otras cosas, pero, ¿qué problema tienen con el IMV, con el bono social eléctrico o las ayudas a ayuntamientos afectados por la DANA de Valencia? Cuando hay que votar por un aumento del 5% del PIB para gasto en Defensa, como pide Trump a la OTAN, y que hemos dicho que no porque supondría un recorte masivo de las políticas del Estado del Bienestar, dicen que sí”, ha criticado Sánchez.

En cualquier caso, el presidente del Gobierno ha garantizado que se aprobará la regularización de las pensiones, “con o sin el PP”. “Es mi compromiso y lo vamos a cumplir”, ha prometido Sánchez.

El vaticinio para el Mundial

Por otro lado, desde Teruel, Sánchez también ha sacado pecho de otra de las noticias de esta semana, cerrar el 2025 con una tasa de paro por debajo del 10%, y ha tirado de ironía para celebrarlo.

“La última vez que tuvimos un paro por debajo del 10%, ganamos la Eurocopa. Este año, estamos a las puertas del Mundial. Ahí lo dejo”, ha añadido.