La crisis de los contratos a dedo agrava la tensión en Podemos a una semana del decisivo 8-F: "Cuando uno calla..."

La polémica por los contratos a dedo de la candidata de Podemos en Aragón, María Goikoetxea, durante sus años como directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) ha agravado la división existente en la formación morada a una semana del decisivo 8-F.

Mientras unos, como el diputado Andoni Corrales, han optado por exigir públicamente explicaciones y que se tomen medidas si es necesario, otros, como el que fuera secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, han preferido tachar la información -que se basa en contratos públicos que todavía pueden consultarse a través de la plataforma de Contrataciones del Estado- de "basura falsa".

En los foros internos, la noticia de EL ESPAÑOL corría como la pólvora. Los hay que preferían no creer que desde el IAM se favoreció a amigos de Goikoetxea y a personas de la órbita de Podemos en contra de la Ley de Contratos y del propio Código Ético de la formación, pero otros reconocían no dar crédito y temían que los contratos destapados no sean los únicos.

Por el momento, el partido sigue guardando silencio. EL ESPAÑOL se puso este viernes en contacto con la propia candidata y con su equipo de comunicación pero, tras conocer el motivo de la llamada, ya no volvió a obtener respuesta. Tampoco la hubo este sábado.

Este diario contactó, además, con el líder de Podemos en Aragón, Ricard Mitjana, que prefirió no hacer declaraciones.

Ese silencio de la organización no pasó desapercibido entre afines y simpatizantes. "Cuando uno calla...", decía uno de los rostros más conocidos del partido.

Lo único que se dijo desde la formación, en boca de Irene Montero y Ione Belarra durante el acto central de campaña de la formación morada en Zaragoza, es que se iban a mantener "firmes" ante lo que calificaron de "guerra sucia".

Goikoetxea, por su parte, no hizo mención a la polémica ni en su discurso ni en sus redes sociales, donde sí aprovechó para cargar contra los centros de datos y las inversiones milmillonarias que defiende el PP de Jorge Azcón.

Pese a que las acciones de Goikoetxea irían en contra, presuntamente, tanto de la Ley de Contratos del Sector Público como del Código Ético de Podemos, la formación morada insistía en que es la única que no ha tenido un caso de corrupción en 11 años.

También refrendaba a la exdirectora del IAM como candidata asegurando que "representa mejor que nadie lo que significa Podemos".

Un año de "parálisis"

Durante un año, la formación ha estado descabezada. Eso cambió con el paso al frente de Mitjana, pero los ánimos parecen lejos de calmarse.

Poco antes, un grupo de afiliados lanzó un durísimo comunicado criticando la "parálisis" en la que estaba sumida Podemos-Aragón como organización política por parte del equipo técnico que entonces llevaba las riendas.

A ellos les acusaban, directamente, de dejar morir al partido de inanición. "La imagen que proyectamos hacia afuera como partido nos hace sentir, a muchos militantes, vergüenza ajena. A pesar de haber sido apoyados por más de 20.000 aragoneses en las últimas elecciones autonómicas, parece que Podemos no tiene opinión alguna sobre los problemas que afectan a nuestra gente en el día a día", decían en el escrito.

Con Mitjana y Goikoetxea, el partido parecía volver a estar alineado. Prueba de ello son las continuas visitas del secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y de Ione Belarra e Irene Montero, presentes prácticamente todos los fines de semana de campaña y precampaña.

El apoyo cerrado de la dirección nacional tiene un claro porqué. Los morados se juegan 'ser o no ser' en Aragón en estas próximas elecciones. Tras fracasar la gran coalición de izquierdas entre acusaciones de vetos mutuos, las encuestas auguran al partido, que llegó a tener 14 diputados en 2015, un malísimo resultado: entre 0 y 1 escaño.

Los precedentes

Durante meses, la ruptura del único diputado de Podemos en las Cortes con la dirección ha sido pública y notoria.

A principios de enero de 2025, el propio Pablo Fernández confesaba ante los medios de comunicación que hacía "meses" que no tenía relación con Andoni Corrales. Tanto que no hablaban desde junio de 2024.

Esa misma división volvió a verse ayer en el 'capítulo de agradecimientos' del mitin central. En él se dio las gracias a nombres que han marcado la historia de Podemos en Aragón como Maru Díaz, Marta de Santos o Diego Bayona, pero se obvió otros como los de Nacho Escartín o el propio Corrales.

Entre las bases, esta situación no ha pasado, ni mucho menos, desapercibida. "Mira, este vídeo es de hace 10 años, antes de que hicieran todo lo que han hecho. Entonces llenábamos grandes pabellones como el Príncipe Felipe o la sala Multiusos del Auditorio", decía nostálgico uno de los fieles ante el panorama que se vivió en La Rotonda del centro cívico de Las Delicias, llena, pero con apenas 200 personas.