Alegría se compromete a priorizar la vivienda y darle una Vicepresidencia: "La primera medida será aplicar la Ley"

La vivienda será una de las grandes prioridades de la candidata socialista, Pilar Alegría, si es elegida como presidenta del Gobierno de Aragón. Así lo ha trasladado durante un mitin en Teruel acompañada del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que la ha arropado por segunda ocasión en esta campaña.

Tal es así que incluso se ha comprometido a darle el rango de Vicepresidencia, con el objetivo de afrontar un reto que se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de la década.

Ante ello, la socialista ha prometido que su primera medida si entra en el Pignatelli será aplicar la Ley de Vivienda, y declarar las zonas tensionadas para intervenir en el precio del alquiler.

“Debemos dar oportunidades a los aragoneses que ahora no pueden desarrollar un proyecto de vida en nuestra tierra. Debe tener la mayor de las preocupaciones de un gobierno. Cuando aplicas la Ley de Vivienda, conseguiremos que 150.000 aragoneses vean reducido los precios de los alquileres. Y que los propietarios reciban sus bonificaciones por poner a disposición sus viviendas”, ha aseverado.

Este es un ejemplo de otro compromiso de Pilar Alegría, “trabajar de la mano” con el Gobierno de España, priorizando los servicios públicos.

“Trabajaremos para que esos fondos que están llegando desde el Gobierno de España sirvan para poner en pie viviendas públicas y asequibles, no a un alquiler de 900 euros. La vivienda pública que se construya será siempre vivienda pública, porque no se va a especular”, ha añadido.

Otro compromiso que ha realizado la candidata socialista tiene que ver con la sanidad, una de las grandes áreas que ha explotado a lo largo de la campaña electoral.

En este ámbito, Alegría ha prometido llevar a cabo un "ambicioso" plan para reducir las listas de espera “de una manera rápida”, además de acelerar las citas médicas y poner a disposición transporte gratuito para desplazarse a una cita médica desde los pueblos.

“Lo que le está pasando a nuestra sanidad pública no le había pasado nunca. Recuperar esa sanidad pública digna para todos los aragoneses, vivan donde vivan, va a ser una prioridad. Los recursos públicos, que son de todos, irán a la sanidad pública”, ha asegurado.

Descentralización de la administración

Además de la Vicepresidencia para Vivienda, Alegría ha dejado algunos matices de lo que quiere que sea su próximo Gobierno de Aragón si gana las elecciones.

Alegría quiere apostar también por la descentralización de la administración autonómica, y se ha comprometido a trasladar las consejerías de Reto Demográfico y Agricultura a Teruel y Huesca.

Con ello, desde el PSOE apuestan por “gobernar con cercanía”, “pisando el territorio” y “mirando a los ciudadanos”.

“Sé que Aragón se gobierna con un Consejo de Gobierno, pero nosotros iremos de la mano de los alcaldes y alcaldesas de los 731 municipios. Porque la cercanía también se demuestra gobernando por todo el territorio”, ha afirmado.

Sánchez llama a votar

Por todo ello, Alegría ha hecho un llamamiento a la movilización para votar y trasladar la importancia de no quedarse en casa a todos los familiares y amigos. “Nos queda una semana: se nos dan bien las campañas, aprovechemos cada día, cada momento y cada lugar para seguir explicando nuestro proyecto”, ha añadido.

Un mensaje refrendado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha vuelto a usar el comodín de la “ultraderecha” y de Trump para intentar movilizar a la izquierda aragonesa en torno al PSOE.

“Lo que está pasando al otro lado del Atlántico, ¿lo queréis para Europa, para España y para Aragón? ¿Necesitáis otro argumento, otra razón para ir a votar el 8 de febrero y votar Alegría y votar PSOE? Pues entonces a votar, a ganar y a gobernar”, ha apuntado.