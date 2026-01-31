Chunta reivindica un Aragón "libre" y "digno" en su mitin central de campaña: "El aragonesismo llenará las urnas"

"Es el momento clave para decidir qué Aragón queremos", ha expresado el candidato de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, a un salón de actos del Centro Cívico de Delicias hasta los topes. No solo de gente, también de voces y banderas de Aragón que han abrazado el mitin central de CHA de cara al 8-F al ritmo de 'Un País' de Ixo Rai! y, como no podía ser de otra manera, 'Canto a la libertad' de Labordeta.

No solo se ha recordado al cantautor aragonés a través del himno, también lo ha citado el propio Pueyo, quien le ha asegurado a los presentes que "habrá un día en que todos, al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad". Ha expresado así su resignación a que tanto el PP como el PSOE, dos partidos que ha definido como "iguales", "hayan vendido Aragón".

"Nos han robado, incluido el derecho a elecciones. Aragón no puede seguir abandonado otros 30 años bajo una corrupción de virreyes y unos macroproyectos que destruyen la identidad y la comunidad aragonesa. Que buscan convertir la Comunidad en el granero energético de España", ha expresado el candidato. A lo que no ha dudado en señalar que Chunta "con 40 años de historia y más de 1.000 cargos públicos tiene cero casos de corrupción".

También ha tenido mucho que decir a los de Abascal (Vox). Porque, a su modo de verlo, frente a la "resignación", a la idea "de que no hay futuro" o "de elegir entre derechos", el líder de Chunta defiende la necesidad de "mantener viva la esperanza y construir un futuro digno para todos los aragoneses". "Las utopías sirven para caminar, y nosotros siempre las empujaremos para que puedan ser", ha insistido, porque "no está todo perdido".

Se ha referido así a la gente joven que "lucha por una vivienda, una educación y una sanidad dignas" y que "llenará de aragonesismo las urnas el próximo 8 de febrero".

En el mitin han intervenido también Isabel Lasobras, secretaria general y candidata número 2 por la circunscripción de Zaragoza; Verónica Villagrasa, candidata por el Alto Aragón; y Javier Carbó, candidato por las comarcas turolenses. También han estado presentes en el acto representantes de "partidos hermanos", como Joan Baldoví (Compromís), Lluís Apesteguia (Més per Mallorca), Mar González (Partido Verde) y Emilio Delgado (Más Madrid).

"La libertad no se regala"

"La libertad no se regala. Somos un cierzo que incordia, una tierra labrada con nuestras propias manos. Este 8 de febrero decidimos nosotros y nosotras. Si las mujeres avanzamos, Aragón avanza", ha expresado Lasobras sobre el que considera su "paraíso", quien no solo ha defendido la libertad para los aragoneses, también "para el pueblo palestino".

Javier Carbó, candidato por Teruel, ha defendido el voto útil como herramienta "para cambiar las cosas", así como para garantizar derechos y servicios en toda la región.

Verónica Villagrasa, candidata del Alto Aragón, ha hablado de la necesidad de un desarrollo económico y social equilibrado, vivienda digna, conectividad digital y la "gran" necesidad de la reapertura del Canfranc, defendiendo un "Alto Aragón mejor frente a intereses privados que quieren convertirlo en un parque de atracciones".

El broche de oro del mitin llegó con la música aragonesa y un recuerdo a figuras de CHA como Joaquín Palacín y Pepe Soro, de quien Pueyo se ha mostrado orgulloso y agradecido "por haber abierto camino a los jóvenes".