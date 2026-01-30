María Goikoetxea, candidata de Podemos: "Hay una cuestión que me enorgullece: tenemos cero casos de corrupción"

María Goikoetxea, candidata de Podemos-Alianza Verde a la presidencia del Gobierno de Aragón E. E.

María Goikoetxea (Zaragoza, 1987) no es nueva en política. La candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón por Podemos-Alianza Verde se conoce ya los pasillos de las Cortes de Aragón y el Pignatelli.

Entre 2019 y 2023 fue directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) bajo el Gobierno cuatripartito de Javier Lambán, un puesto en el que se implantaron medidas como el Plan Corresponsables que este año estuvo a punto de desaparecer por el recorte en financiación del Ministerio de Igualdad.

Un hecho que, según la candidata, es "una evidencia de lo poco que les importan al resto las políticas públicas feministas".

Unas medidas que luchó y que llevó por bandera que le vienen de su pasado como responsable del área de Feminismos en Zaragoza de Podemos y representante en la Coordinadora de Organizaciones Feministas.

El fin del cuatripartito le llevó a alejarse de la primera línea política, a la que ahora vuelve tras ser elegida en la asamblea autonómica celebrada a finales de 2025.

¿Qué la ha llevado a volver a la política?

El convencimiento de que hay que estar. Que si no haces política, la hacen por ti. Desde luego, dar este paso al frente tiene que ver con querer defender un mundo mucho más justo y de la mano de Ione Belarra, cuando ella fue reelegida como coordinadora general de nuestro partido, me animé a dar ese paso para formar parte de su equipo.

¿Cómo llega Podemos a estas elecciones?

Llega con el objetivo claro de poner a la izquierda aragonesa en pie. Con muchas ganas de exponer nuestras propuestas a la ciudadanía, de hablar de lo que verdaderamente importa a la gente que vive en Aragón, como puede ser el difícil acceso al mercado del alquiler de la vivienda o el expolio de recursos que se está llevando a cabo en nuestro territorio.

Lo afrontamos con ganas, con mucha fuerza y, sobre todo, con la ilusión de poder ampliar nuestra base electoral.

¿Le hubiera gustado esperar a 2027 con las bases del partido más asentadas?

Nosotras realmente acabamos de constituir la nueva dirección de Podemos-Aragón cuando se convocan las elecciones y siempre planificar puede venir bien, pero es cierto que llevábamos dos años de desgobierno, de un Partido Popular que no estaba siendo capaz de sacar adelante medidas que sirviesen para mejorar la vida de los aragoneses y las aragonesas.

¿Se abre un nuevo camino en Podemos-Aragón tras las últimas tensiones con Andoni Corrales?

Sí, esa nueva etapa ya está. Tenemos una dirección recién formada que aúna experiencia y juventud, que mezcla perfiles que vienen del territorio con personas que viven en la gran ciudad y, sobre todo, un valor que creo que es fundamental, que es la intergeneracionalidad.

Tenemos gente muy joven que ha apostado por estar en esta candidatura de Podemos y también gente que acumula mucha experiencia en diferentes sectores que consideramos que son fundamentales en este momento, como el ámbito de la sanidad o de la educación.

"A Podemos muchas veces le han dado por muerto, pero si hemos demostrado algo una y otra vez es que aquí seguimos"

Algunas encuestas borran a Podemos de las Cortes. ¿Cómo se ve ese posible resultado después de los 14 diputados de 2015?

Nosotras siempre defendemos que la mejor encuesta es la que hace la ciudadanía el día de las elecciones.

Tenemos días por delante para seguir trabajando con la gente de Aragón, para seguir hablando de los problemas y de las soluciones que aporta Podemos y, desde luego, a Podemos muchas veces le han dado por muerto, pero si hemos demostrado algo una y otra vez es que aquí seguimos. También en las elecciones europeas nos daban unos resultados que luego no se ajustaron a la realidad.

¿Tiene cierta esperanza de mantener ese diputado o incluso crecer?

Nosotras lo que estamos recibiendo en esta campaña es muy buen 'feedback', mucha gente que se nos acerca interesada por nuestras propuestas, que le llama la atención esa intergeneracionalidad o cómo la gente joven ha empezado a participar de forma mucho más activa en Podemos.

El 'feedback' que estamos recogiendo es buenísimo y, desde luego, ampliaremos nuestra base electoral.

Se abrió la puerta a una coalición de izquierdas que finalmente no se ha dado, ¿cómo puede condicionar el resultado?

Nosotras hemos trabajado en nuestras tareas políticas. Creo que, cuando hablamos de unidad, es fundamental decir unidad para qué y con qué objetivos.

Lo que tenemos claro es que, cuando cada partido hace sus tareas políticas, las alianzas caen por su propio peso. Lo que de verdad desmoviliza al electorado de izquierdas o lo que de verdad fragmenta a la izquierda es entregarle un cheque en blanco al PSOE o no hacer frente, de frente, a los problemas reales que tienen los aragoneses y las aragonesas.

En este sentido, lo que defendemos fielmente es que hay que ejercer una política valiente, que cuando se tiene el poder hay que ejercerlo, que para eso nos ha votado la ciudadanía y que eso se hace con valentía y con capacidad transformadora.

"Nos da igual que la corrupción venga del PSOE o del PP, nosotras la vamos a denunciar"

¿Dice que la falta de valentía de los otros partidos ha sido lo que ha hecho imposible la coalición?

No, lo que considero es que cuando se tiene el poder hay que utilizarlo para favorecer a las mayorías sociales. En este sentido, nosotras lo que hacemos es presionar y nadie tiene ninguna duda de que cuando Podemos dice que va a hacer algo, lo acaba haciendo.

Nosotras hemos demostrado esa valentía, esa honestidad y también esa integridad. Lo que de verdad no ayuda a combatir a las extremas derechas es la tibieza. Estamos en un momento en el que a las derechas hay que pararlas ampliando los derechos y en el que hay que ser valiente en la propuesta.

Creemos que es una campaña para movilizar, para que la gente salga el 8 de febrero a votar y nosotros lo que les decimos es que hay una opción que propone medidas que transforman, que tiene valentía para llevarlas a cabo y que esa es la opción que defendemos desde Podemos-Alianza Verde.

En los valores fundamentales de Podemos está por una parte la valentía y la capacidad transformadora y luego hay una cuestión que es fundamental y que a mí me enorgullece de esta organización, y es que tenemos cero casos de corrupción. Nos da igual que la corrupción venga del PP o del PSOE, nosotras la vamos a denunciar.

María Goikoetxea (d), candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón; Irene Montero, secretaria política del partido (c) y eurodiputada y Mar Cambrollé (i), secretaria LGTBIQA+ de la formación morada, en un acto de campaña electoral en Zaragoza. Javier Cebollada EFE

El 'no' al Clúster del Maestrazgo ha sido una de sus consignas a lo largo de estas elecciones, un rechazo muy apoyado, por cierto, por las líderes nacionales Ione Belarra e Irene Montero, ¿cómo valora que otros partidos estén pasando de largo este discurso?

Nosotras presentamos una denuncia ante la Fiscalía porque consideramos que había que investigar. Se trata de un macroproyecto eólico que viene a destrozar nuestro territorio y causa un daño brutal a nuestros paisajes.

No les importa absolutamente nada romper el Geoparque del Maestrazgo, que está considerado patrimonio por la Unesco, o cómo estos permisos para la tramitación de este proyecto se cosecharon sobre una posible trama de corrupción, como es la del 'caso Koldo'.

El silencio de los otros partidos nos hace pensar que estamos apuntando en la dirección adecuada, porque no es de recibo que no se pongan a defender nuestro territorio y que no quieran esclarecer lo que ha sucedido. Lo que algo tenemos muy claro es que, ante el indicio de corrupción, vamos a denunciar en las calles y en las plazas, pero también en los juzgados.

El feminismo es una de las insignias más notorias de Podemos, ¿se sentaría a hablar con un PSOE señalado por el 'caso Salazar'?

En el feminismo tampoco caben medias tintas. En primer lugar y lo que siempre hay que hacer es ponerse del lado de las personas afectadas. ‘Hermana, yo sí te creo’ no solamente es un eslogan sino que tiene que ser algo que cale en nuestra sociedad. Pero dicho esto, lo que no se puede hacer es soplar y sorber al mismo tiempo.

El PSOE está teniendo un problema muy importante con los casos de machismo que se están dando en su organización y esto viene provocado porque no podemos utilizar un feminismo de quita y pon, de que en campaña o en unos momentos determinados somos muy feministas, pero cuando vienen mal dadas recogemos el feminismo en un cajón porque molesta a los amigos del presidente y con esto no caben medias tintas.

"Votar a Podemos no es entregarle un cheque en blanco al PSOE, nuestros votos cuestan muy caros"

Incidiendo en la pregunta, ¿se sentaría a hablar con Pilar Alegría si se diera la posibilidad de formar Gobierno?

Nosotras no nos negamos, eso está claro, pero lo que la gente tiene que saber es que Podemos no entrega sus votos de forma gratuita. Nuestros votos tienen que ser determinantes para conseguir las medidas que nosotras consideramos que son fundamentales para mejorar la vida de la gente.

Por tanto, hablar sí, pero lo que la gente tiene que tener claro es que votar a Podemos no es entregarle un cheque en blanco al PSOE, que nuestros votos cuestan muy caros y que hay que poner encima de la mesa medidas progresistas.

Usted fue directora del Instituto Aragonés de la Mujer. ¿Qué puede aportar su experiencia a esta nueva etapa?

El feminismo es un eje fundamental en todas las políticas que implementamos. La experiencia en el IAM a mí me demostró que las cosas que nos decían imposibles solo cuestan un poquito más y que con voluntad política, trabajo y esfuerzo se sacan adelante cueste lo que cueste.

Lo que nos aporta la experiencia en la gestión de políticas feministas es el convencimiento de que se pueden articular desde ahí medidas que protegen no solo a las mujeres sino a toda la ciudadanía y que los cuidados tienen que ser ese eje vertebrador en nuestras ciudades y también en nuestros pueblos.

Cuando hablamos de cuidados también hablamos de cuidar nuestros servicios públicos, de cuidar a nuestro medio ambiente y, sobre todo, de cuidar también a los profesionales que hacen posible ese estado del bienestar.

Esta semana se ha anunciado el acuerdo de Podemos con el Gobierno central para la regulación de inmigrantes. ¿Teme que por parte de Vox o Se acabó la fiesta o incluso el PP busquen ampliar medidas reaccionarias contra esta decisión?

Su forma de actuar es esa. Ellos siembran el odio, siembran la desconfianza, intentan enfrentarnos al último contra el penúltimo y frente a eso hay que ser valiente. Eso se consigue con derechos, derechos y más derechos.

La única forma de parar al racismo es con más derechos. La única forma de parar al machismo es con más feminismo y así es como la sociedad avanzará. Si no, no conseguiremos tener una sociedad libre y justa para todas las personas.