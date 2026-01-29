Félix Bolaños ensalza a Pilar Alegría y pide a los aragoneses que "no se dejen llevar por el aluvión de mentiras"

El secretario de Justicia de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Félix Bolaños, ha afirmado este jueves en Alcañiz que Pilar Alegría “es la presidenta que merece Aragón” y ha pedido a los aragoneses que vayan “en masa a votar” y “no se dejen llevar por un aluvión de mentiras y de desinformación” que sobrevuela España.

Igualmente, ha animado a los ciudadanos “a votar por lo que les interesa, por los suyos, por quienes velan por sus derechos y sus intereses”.

“A los que estamos trabajando para que las pensiones se incrementen, y no a los que votan para que bajen. A los que estamos trabajando para que se apruebe un decreto no para defender okupas, que eso es una trola como una casa, sino para que personas que no tienen dónde ir, no se tengan que ir debajo de un puente porque no tienen ninguna alternativa habitacional”, ha asegurado.

“La derecha está siempre hablando de cuestiones que o normalmente son mentiras o que nada tienen que ver con el interés y la vida de la gente”, ha dicho pidiendo el voto por Pilar Alegría “que será una magnífica presidenta” y “para un equipo de gobierno socialista que se ocupe de los problemas de las personas”.

Bolaños ha desembarcado en la campaña a las elecciones autonómicas del 8 de febrero participando en un acto ciudadano junto al secretario general del PSOE Teruel y cabeza de lista a las Cortes de Aragón, Rafael Guía, y la concejal de Alcañiz y también candidata, Irene Quintana.

Ha dicho estar en el Bajo Aragón para intentar dar lo mejor de sí mismo para que “Pilar Alegría sea la próxima presidenta de Aragón”, calificándola como “una mujer cercana a los ciudadanos y a los problemas que tiene esta tierra, siempre muy comprometida con Aragón, y, además, una buena gestora”.

En este punto, ha destacado su trabajo al frente del Ministerio de Educación o de la Delegación del Gobierno.

Por otra parte, ha manifestado el compromiso del Gobierno de España con la A-68 y ha subrayado que siguen apostando por este proyecto “prioritario”.

También ha señalado la necesidad de seguir avanzando en el plan de transición justa para la comarca de las Cuencas Mineras de Andorra “y que pueda haber alternativas a esa actividad económica que hubo”.

Desarrollo del Bajo Aragón

El secretario general del PSOE Teruel y cabeza de lista a las Cortes de Aragón, Rafael Guía, ha reivindicado los grandes proyectos que hoy destacan y se están desarrollando en Alcañiz, como el nuevo hospital público o los nuevos aularios y el polideportivo en el IES Bajo Aragón como fruto del trabajo de los anteriores gobiernos socialistas, tanto en Aragón como en Alcañiz.

También ha apuntado a Technopark y Motorland, un proyecto tractor que surgió también de un gobierno socialista y que ahora el PSOE quiere impulsar “con la atracción de formación relacionada con la automoción y la nueva movilidad eléctrica”.

Estas instalaciones formarían parte de un “área industrial” de la que ha dicho que debería “aprovechar sinergias” y que incluiría el polígono de la Venta del Barro en La Puebla de Híjar y el parque empresarial de Andorra “con un futuro apartadero ferroviario”. Este “motor de desarrollo” se completaría en un futuro con el despliegue de la vía férrea entre Samper de Calanda y Alcañiz “para tener una conexión directa a Zaragoza”.

Además, Guía ha destacado la propuesta del PSOE de ampliación del colegio Juan Sobrarias para incorporar estudios de educación secundaria. “Esto serviría para desahogar el IES Bajo Aragón”, ha dicho recalcando que es uno de los institutos más grandes de la Comunidad Autónoma.