Debate a 8 en RTVE a diez días de las elecciones en Aragón: sigue en directo el debate con todos los candidatos

El candidato del PP, Jorge Azcón, abre el debate con un primer mensaje de un minuto.

"Vamos en el camino correcto, aunque nos queda mucho por hacer. Quiero que sea un debate de propuestas, donde digamos la verdad, pensemos en mejorar la vivienda, la economía de Aragón, y construir entre todos un mejor Aragón", ha aseverado.

La socialista, Pilar Alegría, recuerda el coste de las elecciones autonómicas, convocadas un año antes del calendario.

"Son 10 millones que se gastan por capricho de Jorge Azcón y el mandato de su partido en Madrid. Quiero un Aragón que no se someta, que proteja los derechos de los aragoneses y que dé oportunidades para todos", ha señalado.

El responsable de Vox, Alejandro Nolasco, lamenta la negativa de Azcón a negociar los presupuestos.

"Nosotros siempre elegimos principios. Estas elecciones han sido convocadas por interés electoral de Jorge Azcón. Podíamos habernos sentado a negociar como en Valencia, con bajadas de impuestos y limpiar los ríos. El sentido común vendrá de la mano de Vox", ha afirmado.

El candidato de CHA, Jorge Pueyo, se erige como la fuerza del aragonesismo y cita a Labordeta.

"Queremos un presidente que nos defienda de sus líderes de Madrid. Por encima de todo está Aragón. Uno no viene a política por el suelo, sino por hacer algo por su tierra", ha subrayado.

El candidato de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, apuesta por el desarrollo de toda la Comunidad.

"Nos molesta que esta campaña se haya convertido en un lugar de perenigraje de líderes nacionales. La política se ha convertido en un fenómeno fan con políticos que no son del territorio", ha contado.

La responsable de Podemos, María Goikoetxea, se pregunta para qué es el voto útil.

"El voto útil solo es útil si transforma la vida de la gente. Hemos demostrado que sabemos poner a la ciudadanía por delante. Hemos conseguido políticas que cuidan. Los derechos se conquistan con rasmia", ha destacado.

La candidata de IU-Sumar, Marta Abengochea, mira a los trabajadores.

"Esta vocación de vida común es el valor de la gente. Este 8 de febrero vamos a llenar la calle y las instituciones de lo que tiene valor, no se vende, y no tiene precio", ha reseñado.

El candidato del PAR, Alberto Izquierdo, quiere un presidente con "voz propia".

"Cuando se gobierna desde Aragón y pensando en Aragón, las cosas salen bien. Quiero que Aragón funcione allí donde vivas. Hay quien ha estado en Madrid y a quien le encantaría, pero yo quiero estar aquí", ha finalizado.