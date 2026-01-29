Debate a 8 en RTVE a diez días de las elecciones en Aragón: sigue en directo el debate con todos los candidatos
Los candidatos de todos los partidos con representación en las Cortes de Aragón confrontarán sus ideas en el primer debate a 8 de la campaña.
Aragón se acerca al ecuador de la campaña electoral con una de sus citas marcadas en rojo. Todos los partidos con representación en las Cortes de Aragón se medirán en un 'Debate a 8' organizado por RTVE, en el que podrán confrontar sus ideas y programas.
Tras el 'cara a cara' del pasado lunes, Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goikoetxea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR) podrán poner sobre la mesa sus propuestas para mejorar la Comunidad en la próxima legislatura.
Primer bloque, la economía
La economía y el desarrollo de la Comunidad ha abierto el tema de debate, que pronto se ha enzarzado entre los distintos representantes políticos.
El candidato de Vox, Alejandro Nolasco, ha iniciado este bloque comparando a PP y PSOE por la inmigración ilegal o la bajada de impuestos, mientras el responsable del PAR, Alberto Izquierdo, y el de Chunta, Jorge Pueyo, le ha echado en cara la apuesta de Vox por el trasvase.
La candidata de IU-Sumar, Marta Abengochea, ha cuestionado la "alfombra roja" de Jorge Azcón a las multinacionales, a lo que Alberto Izquierdo ha lamentado que la financiación autonómica favorezca más a Cataluña que a Aragón.
Sobre el trasvase, el candidato de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha tildado de idea del pasado el posible trasvase, mientras manda un apoyo a los agricultores frente al acuerdo por Mercosur y pide inversión en vivienda asequible para el medio rural.
Una propuesta de vivienda que ha celebrado el popular Jorge Azcón, que lo ha defendido como el mayor problema de la sociedad actual. Y reafirma su rechazo total al trasvase del Ebro.
Primera intervención de un minuto
El candidato del PP, Jorge Azcón, abre el debate con un primer mensaje de un minuto.
"Vamos en el camino correcto, aunque nos queda mucho por hacer. Quiero que sea un debate de propuestas, donde digamos la verdad, pensemos en mejorar la vivienda, la economía de Aragón, y construir entre todos un mejor Aragón", ha aseverado.
La socialista, Pilar Alegría, recuerda el coste de las elecciones autonómicas, convocadas un año antes del calendario.
"Son 10 millones que se gastan por capricho de Jorge Azcón y el mandato de su partido en Madrid. Quiero un Aragón que no se someta, que proteja los derechos de los aragoneses y que dé oportunidades para todos", ha señalado.
El responsable de Vox, Alejandro Nolasco, lamenta la negativa de Azcón a negociar los presupuestos.
"Nosotros siempre elegimos principios. Estas elecciones han sido convocadas por interés electoral de Jorge Azcón. Podíamos habernos sentado a negociar como en Valencia, con bajadas de impuestos y limpiar los ríos. El sentido común vendrá de la mano de Vox", ha afirmado.
El candidato de CHA, Jorge Pueyo, se erige como la fuerza del aragonesismo y cita a Labordeta.
"Queremos un presidente que nos defienda de sus líderes de Madrid. Por encima de todo está Aragón. Uno no viene a política por el suelo, sino por hacer algo por su tierra", ha subrayado.
El candidato de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, apuesta por el desarrollo de toda la Comunidad.
"Nos molesta que esta campaña se haya convertido en un lugar de perenigraje de líderes nacionales. La política se ha convertido en un fenómeno fan con políticos que no son del territorio", ha contado.
La responsable de Podemos, María Goikoetxea, se pregunta para qué es el voto útil.
"El voto útil solo es útil si transforma la vida de la gente. Hemos demostrado que sabemos poner a la ciudadanía por delante. Hemos conseguido políticas que cuidan. Los derechos se conquistan con rasmia", ha destacado.
La candidata de IU-Sumar, Marta Abengochea, mira a los trabajadores.
"Esta vocación de vida común es el valor de la gente. Este 8 de febrero vamos a llenar la calle y las instituciones de lo que tiene valor, no se vende, y no tiene precio", ha reseñado.
El candidato del PAR, Alberto Izquierdo, quiere un presidente con "voz propia".
"Cuando se gobierna desde Aragón y pensando en Aragón, las cosas salen bien. Quiero que Aragón funcione allí donde vivas. Hay quien ha estado en Madrid y a quien le encantaría, pero yo quiero estar aquí", ha finalizado.
Dividido en 3 bloques y moderado por Xabier Fortes
El debate tendrá una duración de 1 hora y 20 minutos y empezará con una pregunta directa para cada candidato: “¿Por qué quieren ser presidentes o presidentas del Gobierno de Aragón?”.
Después, se iniciarán los tres grandes bloques en los que se estructura el debate: ‘Economía’, ‘Políticas Sociales’ y ‘Pactos’.
El debate de RTVE para las elecciones en Aragón podrá verse en directo a partir de las 21.45 horas, tras la segunda edición del Telediario, en La 1 para Aragón, y a través del Canal 24 horas para el resto de España, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play.
Estará moderado por Xabier Fortes.
#EleccionesAragónRTVE | Después de este Telediario, comienza el #DebateAragónRTVE, conducido por @xabierfortes. Comenzará con un minuto de plata y tendrá tres bloques.— Telediarios de TVE (@telediario_tve) January 29, 2026
▶️https://t.co/ZgJQU9hav8 pic.twitter.com/EoB686awH8
Pueyo y Guitarte, con ambición de mostrar sus ideas
Otro foco de atención será Jorge Pueyo, el candidato de Chunta Aragonesista. Viene diciendo desde hace semanas que le tiene ganas a Jorge Azcón, y esta será su oportunidad para demostrarlo. El hasta ahora y todavía diputado por Sumar se juega confirmar los buenos pronósticos que le auguran las encuestas con un discurso "a favor de Aragón".
Aragón-Teruel Existe lleva meses sonando como posible socio del PP en las encuestas. Su portavoz, Tomás Guitarte, está peleando cada voto en cada nicho, y buscará pelear por los diputados que quedan en disputa para ser clave en la formación del próximo Gobierno.
En el caso de partidos como Podemos, se juegan ser o no ser. Los morados se muestran convencidos de que la Comunidad "necesita una izquierda valiente que diga lo que otros callan y haga lo que otros temen".
A juicio de IU, este será "el primer debate democrático real", puesto que, en su opinión, "lo del otro día fue un 'cara a cara' más propios de otras épocas de un bipartidismo que no va a volver".
Mientras, Alberto Izquierdo (PAR) afronta la cita tranquilo, con ganas de poder dar su opinión y contar a los aragoneses todas sus propuestas, dado que la formación, que se juega ser decisiva o quedar fuera del Parlamento, no tiene "capacidad de pagar publicidad ni banderitas como otros partidos".
Nueva oportunidad para Jorge Azcón y Pilar Alegría, con Vox afilando las garras
Los candidatos de PP y PSOE volverán a verse las caras después del ‘cara a cara’ que tuvo lugar el pasado lunes.
Para el PP, esta será una nueva oportunidad de mostrar a los aragoneses su propuesta para seguir construyendo un Aragón imparable.
Del anterior debate, Azcón salió con muchos temas en el tintero. En este, está por ver si todos sus ataques irán a Pilar Alegría o si buscará el voto útil cargando contra un Vox que amenaza con paralizar la Comunidad si no hay un rechazo claro al Pacto Verde y a la inmigración ilegal.
La candidata socialista, por su parte, seguirá apostando por lo que, a priori, mejor le funcionó el pasado lunes: atacar al PP con el "deterioro" de los servicios públicos en Aragón.
En el caso de Vox, Nolasco cree tener la ventaja de que ellos dicen lo mismo en toda España. "No nos vemos obligados a modificar un posicionamiento en función de en qué territorio estamos o en qué medio se vaya a emitir", decían desde su equipo.
Los 8 candidatos, listos para el debate
Los 8 candidatos ya están en las instalaciones del Hotel Hiberus de Zaragoza, que acogerá la celebración de este debate.
Todos ellos han ido llegando desde las 20.00 horas de forma escalonada y ordenada, de menor a mayor representación en el Parlamento aragonés.
Así, el primero en acudir ha sido el representante del PAR, Alberto Izquierdo, mientras que el último en llegar al hotel ha sido el candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón.
#DebateAragónRTVE El candidato del Partido Popular al Gobierno de Aragón, Jorge Azcón (@Jorge_Azcon), llega al debate a 8.— RTVEAragón (@RTVEaragon) January 29, 2026
Menos de 15 minutos para que comience el Debate a 8
Menos de 15 minutos restan para la segunda gran cita de la campaña electoral. Será el primer debate en el que participen los 8 partidos que actualmente tienen representación en las Cortes de Aragón, y que estará organizado por RTVE.
Después del ‘cara a cara’ entre Jorge Azcón y Pilar Alegría, los 8 candidatos tendrán la ocasión de poner sobre la mesa sus ideas y principales propuestas para la próxima legislatura.
Este 'primer round' podrá verse en toda España desde las 21.45 en Radio Televisión Española (RTVE), mientras que el segundo se vivirá el próximo lunes 2 en Aragón TV.