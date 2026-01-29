Azcón no se cierra a ningún pacto en el 'Debate a 8' y la izquierda urge a levantar "un muro" contra Vox

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, no ha cerrado la puerta a ningún pacto en el primer 'Debate a 8' de la campaña electoral de Aragón, organizado por RTVE.

Lo ha hecho frente a una izquierda que ha pedido levantar "un muro" frente a Vox para evitar una "involución democrática" en la Comunidad.

Convertido por momentos en un (casi) todos contra Azcón, los ocho partidos han intentado hacerse oír y hablar de todos los "problemas reales de Aragón", un 'totum revolutum' que ha terminado dejando pocos titulares y del que nadie ha salido como ganador claro.

En él se ha visto a una Pilar Alegría (PSOE) a la defensiva que ha repetido recursos del 'Cara a cara' de Aragón TV de este lunes para volver a atacar al PP con la sanidad y la educación.

"Hoy deberíamos saber cuántos de nosotros estamos dispuestos a que Vox esté en el Gobierno y vuelva a la vicepresidencia", decía Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe) en el bloque dedicado a las alianzas que necesariamente deberán de fraguarse tras el 8-F.

En él ha acusado a la izquierda de pregonar en un sentido "y luego ponerse de perfil".

Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) ha asegurado que estamos en un momento "de cierto riesgo de involución democrática" y que, por ello, no hay que poner un cordón, sino un muro. "Pero si Azcón sigue quitando ladrillos estará en riesgo la democracia. En el mejor de los casos serán cómplices y en el peor, fascistas también", remarcaba.

Lo mismo ha dicho Pilar Alegría. "La derecha es la puerta de entrada a la ultraderecha a sus gobiernos. Para poner pie en pared solo hay una alternativa posible", exponía.

Al PP, lo que no le vale es un PSOE que pacta con los herederos de ETA. "Yo soy capaz de pactar con partidos muy distintos, he llegado a hacerlo con el PSOE de Lambán, pero usted no es de fiar. Miente. Con usted es imposible pactar nada", le decía a Pilar Alegría.

También ha arremetido contra Nolasco, al que ha acusado de preferir el bloqueo.

"Pues para haber pactado tanto, nos ha traído usted a estas elecciones", le contestaban desde IU. Y, mientras, desde Vox, resaltaban que su pacto es con los aragoneses y que cuando el PP no cumplió los eligieron frente a los sillones.

Alejandro Nolasco ha dejado claro que pactar no será fácil. A lo largo de sus intervenciones ha reprochado una y otra vez a Azcón que no quisiera pactar como en Valencia.

"PP y PSOE se ladran pero no se muerden", advertía el exvicepresidente, cargando contra Pilar Alegría por ser amiga de Koldo y de Salazar y luego presentarse como amiga de las mujeres.

Esto le ha costado una dura respuesta de la candidata socialista, que ha pedido respeto y ha acusado a Vox de pisotear "todos los días" los derechos de las mujeres: "No nos va a dar ninguna lección".

Especialmente claro ha querido ser Alberto Izquierdo (PAR), que ha prometido que solo apoyarán al partido más votado. "Siempre lo hemos hecho, otros han hecho lo que se les ha ocurrido", indicaba. Y acto seguido, cargaba directamente contra Aragón-Teruel Existe, al que acusaba de ser por la mañana una asociación, por la tarde partido político y por la noche lagarterana.

Cada cual ha querido explotar, a su manera, sus fortalezas. Azcón ha tirado de gestión y Jorge Pueyo, de haberse sentido muchas veces solo en el Congreso a la hora de defender las infraestructuras de Aragón.

Cuestión de estrategia

Alegría ha vendido su proyecto como la única alternativa al PP. "Si suman las cifras, PP y Vox volverán a pactar esas privatizaciones y recortes que llevan haciendo esos dos años", alertaba.

Enfrente ha tenido a un Jorge Azcón que ha destacado su trabajo "desde el primer minuto" para mejorar Aragón. "Vamos por el camino correcto, pero queda mucho camino por hacer", apuntaba justo al comenzar.

Las izquierdas, mientras tanto, han tratado de hacerse ver divididas en hasta cuatro siglas. CHA ha pedido hechos y no promesas y Podemos se preguntaba para qué apelaba el PSOE al voto útil cuando "el voto solo es útil si transforma".

En el caso de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte ha asegurado saber "dónde nos duele en Aragón" y ha criticado que la Comunidad se haya convertido en lugar de peregrinaje de líderes nacionales "que vienen a llevarse los votos como el agua".

Alberto Izquierdo ha sido el único que ha echado un capote a Azcón al asegurar que Aragón "va de cojón" y desempolvar el fantasma del debate para atacar a Vox. "¿Dónde y cómo van a llevarse el agua de todos nosotros?", le preguntaba a Nolasco.

Esto ha llevado a Jorge Pueyo a preguntar a Azcón si va a gobernar con un partido que defiende del trasvase.



La alfombra roja a los centros de datos (IU) o el dumping fiscal entre comunidades autónomas (Podemos) han sido otras de las críticas que ha tenido que escucharse el PP.



Azcón ha combatido todas ellas con cifras, volviendo a citar, por ejemplo, las 3.000 viviendas impulsadas en estos dos años y medio de Gobierno frente a las 86 del PSOE de Lambán y recordando que si la situación actual está tan mal es por la inacción de la izquierda.



Aquí, la mayor crítica ha venido de CHA, que ha tirado de verificador que fueron 1.194 y no 86.



Financiación



El eterno debate de la financiación no ha tardado en salir. El PP ha acusado a Alegría de defender un modelo que deja a Aragón como la Comunidad que más pierde. Aquí, Azcón sí ha tenido más apoyos.



CHA ha reconocido estar en contra del nuevo sistema tal y como está planteado, mientras que desde el PSOE, Alegría ha vuelto a repetir que los 630 millones de euros extra que vendrían al año habría que destinarlos a mejorar la vida de la gente.



El problema, a juicio de Vox, va mucho más allá, ya que se ha pasado de una generación que se podía comprar casa y coche a otra que ha de conformarse con "zulo y carril bici".

