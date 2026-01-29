Azcón exige la dimisión de Óscar Puente por el caos ferroviario: "Lo que está pasando es inaceptable"

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha exigido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el caos ferroviario ocasionado en las vías tras el trágico accidente de Adamuz (Córdoba), con continuos retrasos y limitaciones en los trayectos de alta velocidad.

Azcón se ha pronunciado así minutos antes de la comparecencia de Puente en el Senado, en donde ha sido recibido con gritos de "dimisión" por parte de los diputados del PP.

Para el barón aragonés, lo que está ocurriendo con el sistema ferroviario es “inaceptable” por la labor del Ministerio en los últimos años.

“Es necesario que haya un plan de mantenimiento, que dejemos ambigüedades y falsas promesas de incremento a 350 km/h cuando cada día tiene más limitaciones”, ha apuntado.

Además, Azcón también ha cuestionado que la empresa pública Renfe mantenga los precios “cuando la calidad y el servicio se ha deteriorado”.

“Renfe debería bonificar el precio de los trenes. Los retrasos son el día a día. Mientras continúen todos los problemas, exigimos que el precio del billete sea acorde con el mal servicio”, ha reclamado Azcón.

Son ya 11 días en los que el AVE entre Zaragoza y Madrid acumula numerosos retrasos por las limitaciones de velocidad por el estado de las vías.

El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ha reconocido que ahora mismo no hay unas garantías "mínimas" de que se cumplan los tiempos que aparecen en los billetes.

"Se han puesto en evidencia todas las vergüenzas del sistema. Estamos preocupados", reconocía.

En el Ayuntamiento de Zaragoza, los retrasos saltaron al pleno, con un debate de marcado tinte político.

El concejal de Presidencia, Ángel Lorén, criticaba que el 84% de los trenes sufran demoras, algunas de hasta cuatro horas, y que los trenes no lleguen a la Terminal Marítima de Zaragoza "desde hace ocho días", causando "un daño irreparable" a la capital, a Aragón y al conjunto del país.