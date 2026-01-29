Azcón se compromete con los autónomos si es reelegido: ampliará la 'cuota 0' y reducirá el IRPF en zonas despobladas

El candidato del PP, Jorge Azcón, se ha comprometido a seguir apoyando a los autónomos si es reelegido como presidente de la Comunidad. El barón popular les ha definido como “auténticos héroes” a los que pretende ayudar para que sigan levantando la persiana de sus negocios en el futuro y se revierta el goteo de pérdida de trabajadores por cuenta propia que se lleva acumulando en los últimos años.

Durante el Gobierno del PP, se han puesto en marcha algunas medidas para favorecer la creación de nuevos negocios, como el establecimiento de la denominada ‘cuota 0’ durante el primer año de actividad. De esta forma, no tendrán que abonar las cuotas a la Seguridad Social durante 12 meses, lo que ha beneficiado a casi 900 autónomos, con un coste de 850.000 euros.

Ahora, Azcón quiere seguir promoviendo esta medida y ha prometido que, si vuelve a ser nombrado presidente, ampliará esta ‘cuota 0’ a los primeros 24 meses.

Además, también pretende bonificar dos meses de cuota de autónomos en caso de baja médica.

Como tercer medida, el PP se ha comprometido a aplicar deducciones autonómicas en el IRPF para los autónomos que mantengan su actividad en zonas despobladas.

“Si ya es difícil emprender, todavía lo es más en pueblos pequeños y zonas con problemas de despoblación”, ha incidido.

Durante su intervención desde Zaragoza en este día de San Valero, Azcón ha sacado pecho de las ayudas que se han implantado para favorecer a los autónomos durante los dos años y medio de gobierno.

“En Aragón hay negocios que son rentables, que necesitan relevo generacional porque quien lo lleva se jubila. Hemos censado los negocios que necesitan un nuevo autónomo porque se va a jubilar quien lo regenta. Hemos desarrollado el Plan de Relevo Generacional y queremos que siga expandiéndose por todo Aragón”, ha destacado.