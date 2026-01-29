Teruel Existe advierte sobre la "privatización encubierta" de la sanidad "mediante contratación externa": "Cuesta 6 veces más"

El cabeza de lista de Teruel Existe y candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha denunciado este jueves ante la puerta del hospital Obispo Polanco la lentitud en iniciarse las obras para el servicio de radioterapia en el nuevo hospital de Teruel.

Para Guitarte, esta situación no es casual, sino "fruto de que no ha habido voluntad política de hacerlo", desde el Gobierno de Aragón. Además, ha criticado la "privatización encubierta de servicios mediante la contratación externa" sin haber realizado el esfuerzo suficiente por contratar dentro de lo público.

El líder de Aragón-Teruel Existe ha recordado que “los presupuestos de 2024, cuando gobernaban Partido Popular y Vox” eran unas cuentas que “no incluían ninguna partida para la radioterapia” y que fue “una enmienda de Teruel Existe la que consiguió introducir una partida de dos millones y medio de euros” para la construcción del búnker de radioterapia, un servicio que no estaba incluido en el diseño del nuevo hospital, que venía ya del anterior gobierno.

“Nos encontramos en 2026 y ahora acaban de empezar las obras del búnker, es decir, tampoco han manifestado una voluntad muy importante de hacerla”, ha lamentado Guitarte, quien ha tachado la situación de “impresentable” para los turolenses que deben seguir un tratamiento y que “tienen que trasladarse a diario hasta Zaragoza o hasta Valencia para recibir el servicio”. Dado el retraso que se lleva con el inicio de las obras, “todos los plazos que hay que seguir nos llevan a la puesta en marcha en finales del 2027 o principios del 2028”, ha criticado.

Guitarte ha afirmado que desde Teruel Existe van a intentar con que se acorten los plazos, igual que consiguieron “incluir la radioterapia en los presupuestos”, y ha pedido a los turolenses que comprendan “quién está trayendo cosas a Teruel y quién simplemente está hablando de las musarañas”.

El candidato ha explicado que la aceleración de la radioterapia es una de las propuestas del programa de Teruel Existe en estas elecciones, que incluye también la exigencia de “unos servicios públicos de calidad, en especial el de sanidad, para todo el territorio”.

En esta línea, ha exigido que se resuelva el tema de los especialistas, de los consultorios, de los centros de salud y los hospitales y ha hecho un llamamiento contra “la privatización encubierta de servicios mediante la contratación externa”.

En este sentido, ha reprochado que desde el Gobierno de Aragón “no se está haciendo el esfuerzo suficiente por contratar dentro de lo público aquello que falta” y que se recurre “a la solución fácil” que es “contratar externamente una empresa privada que cuesta cinco o seis veces más”.

Frente a ello, ha exigido al Ejecutivo autonómico que “ponga todos los medios necesarios para contratar desde lo público” y ha dicho que el camino para ello es ofrecer condiciones atractivas a los facultativos: “Por ejemplo, dar contratos mixtos a los profesionales que les permitan estar en algún hospital de Zaragoza y en un hospital de aquí, contratos que duren más de un mes, más de dos meses y contratos que duren por lo menos un año, dos años, tres años”.

Además, ha pedido otros alicientes como “ofrecerles servicio de vivienda o permitirles una vivienda en alquiler”.

Guitarte ha advertido que no se hace el suficiente esfuerzo en cuanto a retribuciones y otras cuestiones complementarias como las mencionadas, porque “es una excusa muy fácil cuando tu voluntad está en ir privatizando el servicio”.

El candidato ha finalizado haciendo hincapié en que Teruel Existe va a seguir batallando por unos servicios sanitarios de calidad para todos los turolenses y ha recordado que “la sanidad está en el ADN de nuestro partido, y en el origen del Movimiento ciudadano”.