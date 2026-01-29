Abascal exige responsabilidades a Óscar Puente y señala que "va a acabar haciendo bueno a Ábalos, que está en prisión"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, continúa visitando localidades de la geografía aragonesa con motivo de las elecciones del 8-F. Este jueves ha atendido a los medios de comunicación desde Caspe (Zaragoza), donde ha denunciado que la corrupción del Ministerio de Transportes está “detrás de la tragedia y del accidente que ha costado la vida a 46 compatriotas”.

Pese a ello, ha afirmado que el Gobierno “intenta huir de la responsabilidad, cambiando las noticias o los debates en España y acelerando los procedimientos de invasión y sustitución del pueblo español”.

En este contexto, Abascal ha puesto el foco en el acuerdo para la regularización de medio millón de inmigrantes ilegales que han entrado en España y ha advertido de que “no van a ser 500.000”, sino “muchos más”, ya que, según ha explicado, “a través de la reagrupación familiar, todas esas personas van a querer regularizar a sus familiares, y después vendrán otros millones a los que llamarán estas regularizaciones”.

Así, el líder de Vox ha puesto a Caspe como ejemplo y ha recordado que en el municipio ya se han llevado a cabo operaciones contra el yihadismo. “Vemos la inseguridad en las calles y el colapso en el sistema sanitario”, ha señalado, tras relatar que, al pasar frente al consultorio médico de la localidad, había “decenas de personas extranjeras y ningún español”.

“¿Por qué sucede esto?”, se ha preguntado Abascal, antes de responder que “se ha lanzado el mensaje de que la sanidad que pagan los españoles con sus impuestos es universal y que vale para todo el mundo menos para los españoles”. En definitiva, ha advertido, “esto no puede continuar así”, y ha subrayado que muchos españoles se ven obligados a recurrir a seguros privados ante el colapso de la sanidad pública.

Frente a esta situación, Abascal ha criticado la posición del candidato a las elecciones autonómicas de Aragón, Jorge Azcón, quien asegura que “no tiene competencias para evitar esto” y se limita a afirmar que la regularización “beneficia a Vox”.

Sobre Óscar Puente

Preguntado por la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado tras el accidente ferroviario de Adamuz, Abascal ha afirmado que el ministro “ha dado ya siete versiones desde que comenzó todo esto” y ha advertido de que “dará 77”, porque “no tiene ningún escrúpulo”.

En este sentido, ha asegurado que Puente “va a acabar haciendo bueno a Ábalos, que está en prisión” y ha señalado que tendrá que asumir responsabilidades que, a su juicio, “serán penales” y le llevarán a “sentarse en un banquillo”.