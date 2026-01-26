Vox apuesta por una bajada masiva de impuestos en Aragón: "Es absolutamente necesario y posible"

El candidato de Vox a la presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, este lunes en Zaragoza Javier Cebollada EFE

“La mayor modificación fiscal de la historia de Aragón”. Es la propuesta que Vox ha incluido en su programa electoral y con la que pretende aplicar una bajada masiva de impuestos en la Comunidad, que ha definido como un “auténtico agujero negro” para los ciudadanos.

Entre otras cuestiones, Vox defiende una “fiscalización diferenciada” para el medio rural, la “eliminación completa” del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una reducción del Impuesto de Actos Jurídicos del 1,5 al 0,5% y una bonificación del 100% en Transmisiones Patrimoniales.

El candidato de Vox a la Presidencia, Alejandro Nolasco, ha presentado estas propuestas en la céntrica plaza de los Sitios de Zaragoza, donde está ubicada la sede del Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón.

“Se puede hacer. Primero, porque, según el señor Azcón, recaudamos más que nunca. Y luego, eliminando gastos superfluos, completamente absurdos, ya no el dinero que se destina para mantener a ilegales, ya no el dinero que se destina a auténticas chorradas”, ha argumentado.

Desde Vox proponen acabar, entre otros “gastos superfluos”, con la estrategia aragonesa contra el cambio climático, y cuestionan la pretendida Agencia Tributaria Aragonesa, que, dice, sería “cambiarle la plaquita” a la Dirección General de Tributos.

“Estamos recaudando más que nunca por el tema de las renovables. ¿Por qué no lo hacemos ya? ¿Por qué no empezamos a bajar impuestos y a hacer, como digo, estas rebajas fiscales que son absolutamente necesarias y posibles?”, ha cuestionado.

A su juicio, el PP solo ha bajado los impuestos “cuando Vox estaba en el Gobierno”, y “con reticencias”. “Siempre están prometiendo cosas y no cumpliéndolas para prometerlas a las siguientes”, ha incidido.