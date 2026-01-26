Pueyo (CHA) acusa al PP de "arrebatar" suelo público a los zaragozanos para levantar "pisos, pisos y más pisos"

El candidato de Chunta Aragonesista a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, ha criticado este lunes en el barrio zaragozano del Picarral la política urbanística impulsada por el Partido Popular, sobre la que ha denunciado que se está eliminando suelo destinado a equipamientos públicos en los barrios de Zaragoza para convertirlo en vivienda".

Así lo ha expresado Pueyo, quien ha asegurado que "Jorge Azcón ha arrebatado a los vecinos y vecinas del Picarral un terreno que estaba previsto para construir un centro de salud, un colegio, una biblioteca, un centro social o una instalación deportiva”. Algo que, finalmente, ha sido ocupado con "pisos, pisos y más pisos, con alquileres que llaman asequibles pero que alcanzan los 900 euros al mes".

Para el candidato de CHA, "este no es un caso aislado". "Zaragoza está llena de espacios en barrios como el Picarral, Arcosur o Rosales del Canal que son de todos y todas, pero que han sido regalados para que se lucren los de siempre", ha insistido.

"Cualquier modelo de ciudad que aspire a ser justa y habitable necesita equipamientos públicos en sus barrios: para funcionar con equilibrio, para sostener la vida cotidiana y para garantizar derechos básicos como la salud, la educación, la cultura o el deporte. Sin estos espacios no hay comunidad posible, solo desconexión, malestar y abandono", ha subrayado.

Pueyo considera que "en Zaragoza se está consolidando una tendencia tan preocupante como irresponsable: no ejecutar los equipamientos previstos y reconvertir ese suelo dotacional en uso residencial, bajo el pretexto de la necesidad de vivienda o de la supuesta inviabilidad de los proyectos". Todo ello, añade, "en demasiadas ocasiones sin explicaciones, sin transparencia y, lo que es más grave, sin escuchar a quienes viven en esos barrios".

"Estas decisiones generan un doble efecto perverso. Por un lado, aumenta la población con nuevas promociones de vivienda; por otro, desaparecen los espacios públicos necesarios para atender a esa misma población. El resultado es claro: barrios saturados, servicios al límite o inexistentes, más cemento y menos comunidad. Un caldo de cultivo perfecto para la frustración ciudadana y la degradación del espacio urbano", ha advertido.

Finalmente, Jorge Pueyo ha denunciado que "cada vez que se elimina un espacio para lo público en favor de intereses privados, se debilita la capacidad del Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón para garantizar servicios básicos". Desde Chunta Aragonesista, ha concluido, "exigimos un modelo urbano justo, transparente y participativo. Un modelo que no desmantele lo previsto, sino que lo mejore; que ponga orden, escuche al vecindario y no renuncie a lo ya planificado. Porque una ciudad que borra equipamientos del mapa está borrando derechos. Y eso no lo vamos a permitir".