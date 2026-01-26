El PP apuesta por ampliar el Plan Pirineos: "Es motor de desarrollo y futuro para la provincia de Huesca"

El Partido Popular tiene intención de “ampliar el alcance” de su Plan Pirineos con mayores inversiones en todas las comarcas pirenaicas, impulsando infraestructuras, servicios y proyectos que favorezcan el desarrollo, la cohesión social y la generación de oportunidades económicas en la zona.

A su juicio, este programa se ha convertido en “la mayor apuesta estratégica realizada nunca por el desarrollo económico y social del Pirineo aragonés”.

Así lo ha defendido este lunes el candidato a las Cortes de Aragón por Huesca y consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, en Jaca. Con un horizonte de ejecución de 8 años, este plan integral aborda los retos de las cuatro comarcas pirenaicas de la provincia de Huesca, con proyectos que ya superan los 200 millones de euros en ejecución.

Bermúdez de Castro ha recordado que se pidió al Gobierno central que participara en el mismo, al entender que “es una herramienta clave para luchar contra la despoblación”, y el Gobierno de Pedro Sánchez dijo que no.

En abril de 2024, la entonces ministra Teresa Ribera dijo que el Gobierno central no iba a poner un solo euro para el Plan Pirineos, y si el Gobierno del PSOE ha dicho que no, el de Jorge Azcón está dispuesto a más.

“Ampliaremos el alcance del Plan Pirineos con mayores inversiones en todas las comarcas pirenaicas, impulsando infraestructuras, servicios y proyectos que favorezcan el desarrollo, la cohesión social y la generación de oportunidades económicas en la zona”, ha afirmado Bermúdez de Castro.

Esta propuesta responde a la estrategia de “generar actuaciones que vertebren Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza, que sean motor de empleabilidad y de desarrollo socioeconómico en el entorno rural”, ha dicho. El objetivo prioritario es que ningún joven de estas zonas tenga que abandonar su hogar por falta de oportunidades, centrando los esfuerzos en la atracción y retención del talento local.

Inversiones

En este sentido, desde el PP sacan pecho de las inversiones llevadas a cabo en estos dos años y medio. Ya está en proceso la mejora de la carretera Plan-Chía, con una inversión por encima de los 7 millones de euros, que conectará Sobrarbe y Ribagorza por el norte lo que, sin duda, abre una senda para nuevas iniciativas.

Además, el Plan Pirineos contempla ya la construcción de 15 viviendas para trabajadores en Boltaña para facilitar el acceso a la vivienda. En Sobrarbe también se impulsa la construcción del centro de visitantes de la Carrasca de Lecina, en Bárcabo; la piscina de Boltaña que quitará presión al río Ara y el mirador inclusivo y nuevo sendero accesible en Fanlo, en el Parque Nacional de Ordesa Monte Perdido.

En Ribagorza se ha puesto en funcionamiento la telecabina Benasque-Cerler, con una inversión de 15,5 millones de euros, para mejorar la movilidad y competitividad de la zona.

En la comarca de La Jacetania se ha impulsado la unión de las estaciones de Astún y Candanchú con un presupuesto de 29,7 millones de euros para crear un dominio esquiable de 100 kilómetros, reforzando el Valle del Aragón como referente nacional de nieve.

En el Alto Gállego destaca el Tobogán de Panticosa, con una inversión de 7,7 millones de euros y casi 3 kilómetros de longitud, como recurso para reforzar la oferta de ocio conforme el objetivo de desestacionalización turística los 365 días del año.

En este sentido, Roberto Bermúdez de Castro ha aseverado que el Plan Pirineos es sinónimo de “hechos e inversión real frente al abandono de etapas anteriores”.

"Frente a la despoblación, el Gobierno de Aragón responde con planificación, recursos y un compromiso inquebrantable con el Pirineo", ha reafirmado el candidato popular esta mañana, subrayando que este modelo de gestión “sostenible y de largo plazo” es el único capaz de “garantizar servicios de calidad para todos los oscenses”.