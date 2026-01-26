Nuevos retrasos en el AVE por las limitaciones de velocidad: "He llegado 1 hora y 15 minutos tarde a Madrid desde Zaragoza"

Retrasos en el AVE de Zaragoza a Madrid por las limitaciones de velocidad E. E.

Una semana después del trágico accidente de Adamuz, las limitaciones de velocidad impuestas por los problemas en las vías ferroviarias siguen causando severos problemas a usuarios que cada día tienen que hacer los trayectos.

Uno de los AVE que tenía que circular a primera hora de este lunes desde Zaragoza hasta Madrid ha llegado a la capital española con una hora y 15 minutos de retraso, lo que supone prácticamente doblar lo que cuesta un viaje habitual.

En concreto, este trayecto salía pasadas las 8 de la mañana y ya ha partido con una media hora de retraso.

Durante el viaje, por megafonía han avisado de que no se llegaría a Madrid hasta las 10.40 horas, según cuenta una usuaria que se desplazaba por trabajo a la capital.

Retrasos en las salidas de tren en Zaragoza E. E.

Desde Renfe se había avisado previamente a los usuarios, a través de correos electrónicos, de que los tiempos del viaje podrían ser superiores a los habituales debido a las limitaciones de velocidad, aunque sin especificar horarios.

Ello ha provocado un profundo malestar entre algunos usuarios, que trataban de pedir explicaciones a los supervisores dado que tenían enlaces para otros trenes.

Este lunes, además, se esperaba un importante número de trayectos hacia la capital española, al coincidir con Madrid Fusión, la cita gastronómica más importante e influyente del mundo.