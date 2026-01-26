Día clave en la campaña aragonesa: Azcón y Alegría miden sus ideas en un histórico 'cara a cara' 11 años después

Después de un intenso primer fin de semana de campaña en el que los dos principales candidatos, Jorge Azcón (PP) y Pilar Alegría (PSOE), han sacado los tanques a la calle, la campaña electoral se sumerge en su cuarta jornada con un asunto marcado en rojo en todas las agendas: el esperado cara a cara en Aragón TV.

Por primera vez en 11 años, los líderes de los dos principales partidos confrontarán sus ideas, programas y políticas frente a frente, sin nadie externo que les interrumpa y con la mirada atenta de toda la Comunidad.

Tal es la importancia que ambos le dan a este cara a cara que los dos quieren preparar a conciencia esta cita. Azcón ha despejado su agenda durante toda la mañana, mientras que Alegría se trasladará a primera hora al barrio de Rosales del Canal en Zaragoza.

La expectación es máxima. Aragón, que vive sus cuartas elecciones con un Parlamento muy atomizado, con ocho partidos, no veía un cara a cara así desde que se midieron la popular Luisa Fernanda Rudi y el socialista Javier Lambán, que se haría con el Pignatelli gracias al auge de Podemos.

Azcón llega a la cita crecido, con el impulso de unas encuestas que no dan discusión a la victoria pese a que todas le mantienen en manos de Vox, y tras un fin de semana de varios llenos con la visita de Isabel Díaz Ayuso.

“En el debate con Pilar Alegría, lo que yo tengo que explicar es la verdad. Y Pilar Alegría tiene un serio problema para contarle la verdad a los aragoneses”, incide el todavía presidente aragonés.

Mientras, Alegría entrará aupada por su líder nacional, Pedro Sánchez, que se presentó este domingo en la campaña electoral decidido a plantar cara al PP. Su intención la tiene clara: explicar a los aragoneses cuál es su proyecto político para esta tierra, con medidas pensadas para mejorar el día a día de la gente y solucionar los problemas que el PP ha generado durante estos dos años y medio.

“Aragón merece una presidenta a tiempo completo y no uno a tiempo parcial. Además, confiamos en que Azcón deje el ruido y la confrontación para hablar de propuestas y soluciones para el Aragón real”, reseñan desde el PSOE.

En lo que ambos coinciden es en la importancia de que el ruido nacional no contamine el cara a cara.

“La palabra que voy a repetir es 'Aragón'. Porque lo que Pedro Sánchez ha hecho en Aragón, los aragoneses ya lo sabemos”, afirma Azcón. “No se entendería que en un cara a cara entre los dos principales candidatos a presidir Aragón, el debate lo centrara en su mantra: Cataluña, Sánchez y la política nacional”, señala Alegría. Veremos si del dicho al hecho no hay un trecho.

El debate se emitirá a las 21.50 horas, será moderado por la periodista Ana Laiglesia y tendrá una duración de 50 minutos. Los candidatos, que estarán sentados en los dos extremos de una mesa en forma de ‘V’, podrán utilizar cuanta documentación deseen en papel pero no podrán disponer de dispositivos electrónicos.

Los equipos de los dos candidatos seguirán el desarrollo del cara a cara desde salas independientes. Los bloques temáticos que estructurarán el debate serán ‘Economía y empleo’, ‘Políticas sociales y de igualdad’, ‘Aragón en España’ y ‘El Aragón del futuro’.