El 'cara a cara' entre Jorge Azcón y Pilar Alegría: así ha sido el debate a 2 antes de las elecciones de Aragón

Por primera vez en 11 años, los líderes de PP y PSOE en Aragón van a confrontar sus ideas, programas y políticas en un 'cara a cara' en la televisión pública de la Comunidad.

Después de un intenso primer fin de semana de campaña, Jorge Azcón (PP) y Pilar Alegría (PSOE) medirán sus fuerzas frente a frente, sin nadie externo que les interrumpa y con la mirada atenta de toda la Comunidad.

Azcón llega a la cita con el impulso de unas encuestas que no dan discusión a la victoria, pese a que todas le mantienen en manos de Vox, y tras un fin de semana de varios llenos con la visita de Isabel Díaz Ayuso.

Mientras, Alegría entrará aupada por su líder nacional, Pedro Sánchez, que se presentó este domingo en la campaña electoral decidido a plantar cara al PP.