El 'cara a cara' entre Jorge Azcón y Pilar Alegría: así ha sido el debate a 2 antes de las elecciones de Aragón
Los candidatos de PP y PSOE en Aragón miden sus ideas y programas frente a frente.
LAS CLAVES
- 22:50 Azcón cierra el ‘cara a cara’ defendiendo un Aragón “para todos”
- 22:49 Alegría apela a los “derechos” en su minuto final
- 22:38 Tensión al inicio del cuarto bloque
- 22:24 ‘Aragón en España’, tercer bloque
- 22:15 Turno para las políticas sociales
- 21:58 ‘Economía y empleo’, el primer bloque
- 21:51 Comienza la emisión del debate
Por primera vez en 11 años, los líderes de PP y PSOE en Aragón van a confrontar sus ideas, programas y políticas en un 'cara a cara' en la televisión pública de la Comunidad.
Después de un intenso primer fin de semana de campaña, Jorge Azcón (PP) y Pilar Alegría (PSOE) medirán sus fuerzas frente a frente, sin nadie externo que les interrumpa y con la mirada atenta de toda la Comunidad.
Azcón llega a la cita con el impulso de unas encuestas que no dan discusión a la victoria, pese a que todas le mantienen en manos de Vox, y tras un fin de semana de varios llenos con la visita de Isabel Díaz Ayuso.
Mientras, Alegría entrará aupada por su líder nacional, Pedro Sánchez, que se presentó este domingo en la campaña electoral decidido a plantar cara al PP.
Azcón cierra el ‘cara a cara’ defendiendo un Aragón “para todos”
Finalmente, Jorge Azcón ha cerrado el debate a dos con el deseo de que Aragón continúe el rumbo iniciado en agosto de 2023, pensando en todos los ciudadanos, "desde el Moncayo a los Monegros" y "desde Teruel al Pirineo".
“Cuando los aragoneses me otorgasteis vuestra confianza, tenia claro lo que quería. Un Aragón pensado para todos los aragoneses, los que viven en el campo y las ciudades, que cuida a las personas mayores y los que lo necesitan, y que da oportunidades a los jóvenes”, ha defendido.
Alegría apela a los “derechos” en su minuto final
Pilar Alegría ha dedicado su minuto final a la “preocupación” que sienten los aragoneses al “presente y futuro”, pero también comprobando que hay “esperanza” por “construir un Aragón con más derechos”.
“Quiero construir un Aragón desde la ilusión y la esperanza, con la ambición que merece nuestra tierra. Ustedes tendrán dos modelos para elegir, el de las derechas, o el de los derechos. Ustedes deciden”, ha finalizado la socialista.
La financiación autonómica vuelve a escena
El debate sobre la financiación autonómica se ha extendido también a este último bloque, titulado ‘El Aragón del futuro’.
Alegría ha seguido defendiendo el incremento de 630 millones de euros en las entregas del Estado a la Comunidad, mientras Azcón continúa reprochando que esa cifra no es cierta, incluso apelando al fallecido Javier Lambán.
“Usted se ha acostumbrado a no decir la verdad. Los expertos dicen que esta financiación aporta 265 millones más a Aragón, y no el cartel que ha sacado 4 veces. Todos los medios de comunicación han dicho lo que han dicho por una financiación que deja a Aragón como la comunidad peor financiada”, ha aseverado Azcón.
Mientras, Alegría ha invitado a Azcón a que sus diputados en el Congreso voten a favor de la revalorización de las pensiones, pese a que el PP ha anunciado que no lo apoyará. “El PP ha decidido votar que no y dejar de lado a 213.000 aragoneses que cobran una pensión”, ha lamentado la candidata socialista.
Tensión al inicio del cuarto bloque
El cuarto y último bloque se ha iniciado con el momento más tenso del ‘cara a cara’, cuando está a punto de cumplirse los 45 minutos, y precisamente cuando la moderadora ha preguntado si estarían dispuesto a pactar con el otro.
Alegría le ha exigido “respeto” a Azcón y que le trate como una “mujer adulta que toma sus propias decisiones”, ante esas acusaciones de depender de Pedro Sánchez.
Este reproche ha encendido a Azcón, que le ha echado en cara su comida con Paco Salazar: “¿Qué respeto ha demostrado el PSOE a las mujeres cuando usted queda a comer amigablemente con alguien con denuncias por acoso sexual?”, ha cuestionado el candidato popular.
Y Alegría responde: “Ya he dado explicaciones sobre esa cuestión. No voy a volver a entrar. Me parece lamentable que usted, como presidente de la Comunidad, prefiera utilizar esta cuestión como un hooligan o un palmero del odio. No me va a encontrar en esa situación”.
Las cifras de la financiación autonómica encienden el ‘cara a cara’
Los ánimos se han encendido cuando han comenzado la pugna por las cifras de la financiación autonómica para Aragón.
Alegría ha reivindicado los 630 millones de euros que el Ministerio de Hacienda cifra que llegarán a la Comunidad con el nuevo modelo acordado con ERC, cuestionando que el PP no haya puesto ningún número sobre la mesa.
“Usted es el ‘señor no’. Como viene de un Gobierno de un color distinto, su respuesta es un ‘no’ por sistema, por perjuicios y sectarismo. A usted le da igual que sean 630 o 5.000 millones. Me gustaría un debate serio y sosegado. Con 630 millones podríamos construir 4.000 viviendas públicas, 80 residencias públicas, o contratar a 15.000 médicos de Atención Primaria”, ha defendido Alegría.
Unas cifras que Azcón no se cree, y que ha puesto de ejemplo en varias ocasiones de las “mentiras” de Pilar Alegría y el PSOE. El candidato del PP se abraza al informe de FEDEA, que dice que Aragón será la comunidad “peor tratada”, e intenta sin éxito que la candidata socialista se posicione sobre la ordinalidad.
“Si yo digo que no a todo, ¿por qué los presidentes de Castilla-La Mancha o Asturias han dicho que no? ¿Son también sectarios? Yo tengo que defender Aragón y usted se pliega y arrodilla ante los independentistas catalanes. Yo no estoy dispuesto a pagarle la deuda a los independentistas catalanes. No le importan los aragoneses, sino que Sánchez siga en Moncloa”, ha subrayado Azcón, apelando a “recuperar la Constitución Española”.
-
Las relaciones entre Aragón y el Gobierno central han marcado el tercer bloque con un tema trascendental para la Comunidad: la financiación autonómica.
Alegría ha abierto el debate poniendo en valor que a Aragón “le ha ido mejor” cuando ha ido “por el camino de la colaboración y cooperación”, lamentando el “ruido” y la “confrontación estéril” que, dice, lidera el PP.
Por su parte, Azcón ha ido al ataque, ha recordado cuando Alegría comparó las ayudas al funcionamiento de Teruel con la financiación singular para Cataluña, y ha sido directo: “Usted está inhabilitada para decir que va a defender a Aragón”.
-
La situación de la sanidad pública está monopolizando el bloque dedicado a las políticas sociales.
Jorge Azcón se ha comprometido a contratar a “todos los médicos de familia” que “quieran venir a trabajar a los centros de salud”. Para ello, ha defendido la ampliación de las plazas del Grado de Medicina en la Universidad de Zaragoza promovida durante estos dos años y medio.
Por su parte, Pilar Alegría ha prometido que “ningún aragonés” tendrá que esperar “más de tres días” para ser atendido por su médico de familia si es elegida presidenta de Aragón. Y garantizará el transporte público gratuito para los habitantes de pueblos y del medio rural para que puedan trasladarse al hospital de cabecera.
Además, la socialista ha acusado a Azcón de “externalizar” servicios como los de Ginecología, Urología y Anestesia en el hospital Obispo Polanco de Teruel. El popular ha respondido culpando al PSOE de casi triplicar los conciertos con la medicina privada cuando gobernaban en Aragón, pero bajo el mantra de la “colaboración público-privada”.
“Nunca se ha destinado tanto dinero a la sanidad privada como cuando ustedes gobiernan”, ha afirmado Azcón. “Nunca había habido un presupuesto tan alto y nunca se había hecho tan poco”, ha replicado Alegría.
-
El segundo bloque ha sido el dedicado a las políticas sociales, enfocado para hablar de la sanidad, la educación, el sistema de dependencia o la vivienda.
Alegría se ha marcado como prioridad “hacerme cargo de los problemas cotidianos de los aragoneses”, mientras Azcón rechaza por completo que se hable de “recortes y privatizaciones” cuando "dejaron la sanidad colapsada" y “hemos incrementado el presupuesto en 1.000 millones de euros”.
Ante ello, la socialista ha sacado dos capturas de la app 'Salud Informa', la utilizada por los aragoneses para concretar una cita médica. En la primera se observa una espera de casi un mes para ser atendido por el médico de familia, y en la segunda se ve una diferencia de dos meses entre dos biopsias realizadas a una mujer. "La diferencia de dos meses es que te extirpen un bulto o un pecho", ha incidido.
Por su parte, el popular ha replicado con una captura de la misma aplicación, pero de 2022, bajo el Gobierno de Lambán, cuando no se daba cita hasta 40 días después.
“¿Se acuerda de cuando redujeron un 4% el presupuesto de Sanidad? Eso sí fue un recorte. ¿Se acuerda de cuando quitaron la ambulancia de los pueblos? ¿Se acuerda cuando redujeron en 8 millones el servicio de dependencia? Vende una sanidad que no se corresponde con lo que hicieron”, apunta Azcón.
-
Ante las grandes inversiones de las que presume Azcón, por valor de 75.000 millones de euros, Alegría ha reivindicado la importancia de los fondos europeos para que estos planes se conviertan una realidad en el territorio aragonés, echando en cara al barón popular que se posicionara en contra mientras se estaban negociando.
“Han sido 284 millones para Stellantis, 150 para vivienda, 92 para regadíos… Estos son datos, y esto es buena noticia para Aragón, a pesar de que si hubiera sido por usted, los fondos europeos no habrían llegado a Aragón. Si la gigafactoría es una realidad es gracias a los fondos europeos negociados por el Gobierno de España y la apuesta que hizo Javier Lambán”, ha destacado Alegría.
Mientras, Azcón ha acusado a la candidata socialista de querer poner freno a la expansión de centros de datos con un impuesto propio “que no ha hecho nadie en el mundo”. Además, ha exigido al Gobierno de España inversiones en la red eléctrica para continuar atrayendo nuevos proyectos.
“Si el Ministerio para la Transición Ecológica invirtiera en la red de transporte de energía, podríamos atraer muchas más inversiones. Estas inversiones ya están generando un ecosistema tecnológico que hará que la industria de los datos sea un motor de futuro. Ya hay empresas como Multiverse Computing que van a crear 200 empleos. Eso va a significar que se mire con envidia a Aragón desde España y toda Europa”, ha incidido Azcón.
-
La economía y el empleo abre el ‘cara a cara’ entre los candidatos de los dos principales partidos en Aragón.
Jorge Azcón ha sacado pecho de cómo la Comunidad “camina hacia el pleno empleo” gracias a las numerosas inversiones milmillonarias anunciadas en la Comunidad para la próxima década.
Unos proyectos que, según el candidato del PP, generarán “prosperidad y empleo” y se traducirán en un incremento de la recaudación, con lo que poder “mejorar los servicios públicos” y ayudar a autónomos, agricultores y pymes. "Hoy Aragón es imparable y no vamos a bloquearlo", ha señalado.
Mientras, Pilar Alegría ha recordado que Aragón ya lograba atraer grandes proyectos empresariales desde hace décadas, gracias a la capacidad para “diversificar” la economía y apostar por los recursos propios de esta comunidad.
“Son una realidad muy evidente Plaza, Platea, Plhus, el Aeropuerto de Teruel o BonÀrea. Todos estos proyectos han venido de la mano de proyectos socialistas, han generado riqueza y han propiciado que la población se quede aquí porque generan oportunidades. Mi responsabilidad es caminar por esa línea y atraer inversiones sostenibles”, ha señalado.
-
Al igual que Azcón, la candidata del PSOE, Pilar Alegría, ha dedicado sus primeros segundos del ‘cara a cara’ ha trasladar su pésame a las víctimas de los dos accidentes ferroviarios de la última semana.
En el minuto inicial, Alegría ha pedido un debate “constructivo” en el que los protagonistas sean los aragoneses, con “sus problemas” y las propuestas para solucionarlos.
“Quiero servir a mi tierra y ser la próxima presidenta con cercanía, proximidad y humildad. La política es útil si mejora la vida de los ciudadanos. Hay otra alternativa”, ha expuesto.
-
El candidato del PP, Jorge Azcón, ha abierto este histórico ‘cara a cara’ con un recuerdo a las víctimas de los trágicos accidentes ferroviarios de Córdoba y Barcelona, trasladando el pésame a sus amigos y familiares.
En su primer minuto, Azcón ha comparado su modelo basado en la “prosperidad y crecimiento” y donde “Aragón mejora” frente al programa de Alegría, definido, dice el popular, en “decirle sí a Sánchez”.
“En estos 2 años y medio nos hemos preocupado de mejorar servicios públicos, mejorar carreteras y contratar sanitarios. En ese camino queremos seguir”, ha asegurado.
-
Aragón TV ya ha conectado con su plató de informativos desde el que tiene lugar este ‘cara a cara’ entre Jorge Azcón y Pilar Alegría.
La presentadora y moderadora, la periodista Ana Laiglesia, está presentado a los candidatos, que ya están sentados en la mesa, minutos antes de que comience el debate.
-
Los equipos de ambos candidatos guardan total expectación antes de la emisión del ‘cara a cara’.
Tal es la importancia que ambos le dan a este cara a cara que los dos quieren preparar a conciencia esta cita. Azcón ha despejado su agenda durante toda la mañana, mientras que Alegría se ha trasladado a primera hora al barrio de Rosales del Canal en Zaragoza.
-
La CARTV ha organizado un ‘cara a cara’ de unos 50 minutos de duración con cuatro bloques diferenciados.
Tras un minuto inicial de cada candidato, los bloques temáticos que estructurarán el debate serán ‘Economía y empleo’, ‘Políticas sociales y de igualdad’, ‘Aragón en España’ y ‘El Aragón del futuro’.
Los candidatos, que estarán sentados en los dos extremos de una mesa en forma de ‘V’, podrán utilizar cuanta documentación deseen en papel pero no podrán disponer de dispositivos electrónicos.
Estará moderado por la periodista Ana Laiglesia.
-
Esta es la primera vez en 11 años que los líderes de PP y PSOE en Aragón se miden en un cara a cara en televisión.
En un Parlamento acostumbrado ya a la participación de ocho partidos, el último debate a dos de estas características tuvo lugar en mayo de 2015, entre la entonces presidenta Luisa Fernanda Rudi (PP) y un Javier Lambán (PSOE) que aspiraba a recuperar el color rojo en el Pignatelli.
-
Apenas unos minutos después ha llegado a la sede de la CARTV el candidato del PP, Jorge Azcón.
El presidente aragonés estaba acompañado de sus fieles escuderos, como la vicepresidenta, Mar Vaquero; el consejero de Fomento, Octavio López; las senadoras Rocío Dívar y Ana Alós; la diputada María Navarro; y más personal de confianza.
-
La primera en llegar a las instalaciones de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) ha sido la candidata del PSOE, Pilar Alegría.
La exministra ha acudido junto a su núcleo más cercano, como su secretaria de Organización y alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges; el alcalde de Quinto, Jesús Morales; el alcalde de Borja, Eduardo Arilla; o la concejal en Zaragoza, Lola Ranera, así como sus principales asesores y responsables de Comunicación.
-
En unos 20 minutos está previsto que comience el esperado e histórico ‘cara a cara’ entre el popular Jorge Azcón y la socialista Pilar Alegría.
Los líderes de los dos principales partidos en Aragón confrontarán frente a frente sus ideas de cara a las elecciones autonómicas del 8 de febrero.