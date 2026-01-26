Azcón acorrala a Alegría en un tenso 'cara a cara' con el 'caso Salazar' y la financiación de las CCAA: "¿Qué diría Lambán?"

'Cara a cara' de alta tensión en Aragón. El popular Jorge Azcón y la socialista Pilar Alegría han protagonizado este lunes un igualado debate en la televisión autonómica de Aragón que ha estado cargado de reproches a la nueva financiación autonómica, las cesiones de Pedro Sánchez al independentismo, la "alfombra roja" a los centros de datos y las "privatizaciones del PP".

Azcón ha acorralado a la exportavoz con el 'caso Salazar' y el nuevo modelo pactado entre PSOE y ERC, pero enfrente se ha encontrado a una Alegría a la defensiva que ha esquivado todas y cada una de las polémicas.

La secretaria general del PSOE-Aragón ha llegado a calificar de "hoolingan" y "palmero del odio" al barón popular, mientras que este ha asegurado que su rival estaba "inhabilitada para defender Aragón" tras sus desplantes al territorio en temas clave como la condonación de la deuda.

El presidente aragonés se ha encontrado con un muro al preguntar a la exportavoz del Gobierno por su ya famosa comida con Paco Salazar. "Ya he dado explicaciones sobre esta cuestión y no voy a volver a entrar", contestaba Alegría.

Pero al PP no le ha valido ni de lejos esa respuesta. "Que se lo cuente a las mujeres del PSOE que han presentado denuncia o las 600 que han firmado el manifiesto. Tiene un problema y lo sabe", decían desde el bando popular al acabar.

Azcón y Alegría, con la periodista Ana Laiglesia en Aragón TV. Raúl Gascón

Azcón tampoco ha obtenido respuesta al preguntar a su contrincante por qué defendía la nueva financiación cuando Aragón es la Comunidad que más pierde.

La exministra ha llegado a exasperarle al sacar hasta en cinco ocasiones un cartel que mostraba que con el modelo de Sánchez y Junqueras llegarán 630 millones de euros más al año a Aragón y que el PP no tiene alternativa.

Azcón no entendía que insistiera con una gráfica "hecha en casa" cuando los informes de expertos dicen todo lo contrario, palabras que ha avalado con noticias publicadas en las últimas semanas "por periodistas independientes".

También le ha recordado que García-Page o el asturiano Adrián Barbón están en contra de ese modelo, al igual que lo estaría el fallecido Javier Lambán. "Ha ido en contra de todos los informes publicados", criticaban desde el PP.

La guerra de cifras ha ido más allá y ha tocado materias tan sensibles como la Sanidad. Alegría ha sacado a Azcón hasta dos capturas de 'Salud Informa', la aplicación que se utiliza para pedir cita previa en los centros de salud. La primera era de un ambulatorio en el que no se daba cita hasta el 23 de febrero y la segunda, de una mujer a la que citaban con dos meses de diferencia para una biopsia.

"Es la diferencia entre que te extirpen un bulto o te tengan que quitar un pecho", remarcaba Alegría. Pero Azcón le respondía acto seguido con su misma medicina: una captura de pantalla de la misma aplicación de 2022. Entonces, con el Gobierno de Lambán, la espera era de 40 días.

Los populares han tratado de confrontar un modelo de prosperidad y crecimiento en un Aragón "que mejora" con un PSOE que únicamente vive para "decirle 'sí' a Pedro Sánchez". Para Alegría, en cambio, este 8 de febrero lo que está en juego es ir "a un Aragón de derechas o a uno de derechos".

Economía y empleo

Si Azcón partía con ventaja en un bloque era en el de economía y empleo. "Aragón vive un momento económico innegable, va camino del pleno empleo y eso va a generar progreso y prosperidad. Ya no habrá jóvenes que se tengan que irse fuera. Aragón es imparable", decía orgulloso tras los 75.000 millones de euros de inversión captados en sus 30 meses de Gobierno.

Para Alegría, sin embargo, todo eso no es mérito del PP, sino de los fondos europeos y del trabajo previo del Ejecutivo de Lambán. A los populares no les ha gustado nada que el PSOE haya tratado de adueñarse de unos fondos que no son suyos y han recordado a la exministra que ella solo ejecutó un 1% de los del Departamento de Educación.

"Ese dato no es así, la ejecución real es mucho mayor", contestaban desde el 'VAR' los asesores de la exministra.

¿Y qué propone cada cual? Alegría, priorizar inversiones "sostenibles" y consolidar los servicios públicos. También un impuesto solidario a los centros de datos que al PP le suena, directamente, a disparate, ya que "ningún otro gobierno en el mundo está pensando en eso".

Ha sido entonces cuando Azcón ha aprovechado para recordarle que el Gobierno de España tiene en el 'debe' inversiones millonarias que permitirían a Aragón atraer muchos más proyectos. "A Aragón se le está mirando con envidia no solo en España sino en Europa", subrayaba el líder conservador.

Política social e igualdad

El PSOE ha vuelto a sacar el fantasma de las privatizaciones y los recortes para atacar al PP con la Sanidad y la Educación, pero los populares tenían clara la respuesta: esos recortes no solo no existen sino que en los últimos dos años han incrementado en 1.000 millones el presupuesto de la Comunidad.

"Ustedes dejaron la Sanidad en colapso cuando gobernaban, a nuestros profesores como los peores pagados de toda España y a nuestras carreteras como las peor mantenidas. La mayor amenaza para los servicios es el sistema de financiación que usted propone", le ha espetado.

No lo veía así Alegría, que acusaba al conservador de derivar a la sanidad privada recursos esenciales para el sistema público.

Pero Azcón, tirando de hemeroteca, le ha recordado lo felices que se las prometían los socialistas en el Gobierno regional hablando de colaboración público-privada: "Pasaron de 3,3 millones en conciertos a 8".

Y yendo más allá, incidía en que cuando Alegría fue consejera de Universidades no creó ni una sola plaza de Medicina pese al preocupante déficit existente: "Cero".

Aragón en España

Cuando mejor la ha ido a Aragón es "cuando se ha sabido transitar por el camino de la cooperación y la colaboración con el resto de gobiernos", decía Alegría en el tercer bloque, en el que PP y PSOE han sacado la artillería pesada.

La socialista atacaba diciendo que el ruido y la confrontación "estéril" no son buenas para el territorio, y que su compromiso pasa por poner siempre por delante Aragón y los derechos de los aragoneses.

"A partir del 8 de febrero prometo recuperar el acuerdo y el diálogo", incidía.

Aquí, se lo ponía en bandeja al PP, que cree que la candidata está absolutamente inhabilitada para decir que va a defender Aragón y que lo que hay que hacer es recuperar es la Constitución. ¿Y por qué? Porque "ha tenido oportunidades para hacerlo y lo que hizo fue comparar la financiación privilegiada de Cataluña con las ayudas al funcionamiento de Teruel".

Lo mismo con la amnistía, la condonación de la deuda o la nueva financiación, continuaba Azcón. "La defiende fervientemente solo porque le interesa al presidente del Gobierno. ¿Por qué defiende la ordinalidad?", le preguntaba.

Pero sus preguntas caían, una vez más, en saco roto, y Alegría pasaba al ataque bautizando a Azcón como el señor 'no'. "Dice 'no' a todo por sistema, y lo hace por prejuicios y sectarismo político. A usted le da igual que se hable de una condonación de 2.000 millones o de 4.000, que lleguen 630 millones más con la financiación o 1.000. Su 'no' sale muy caro a los aragoneses", proseguía la exportavoz.

Ha sido entonces cuando el nombre de Lambán se ha vuelto protagonista. Azcón cree que el expresidente aragonés habría estado de su lado en el debate de la financiación y que Alegría está acostumbrada a no decir la verdad.

Pero la candidata ha vuelto a insistir en que con 630 millones más al año se podrían construir 4.000 viviendas más al año, 80 residencias o contratar a más de 15.000 médicos de atención primaria. En su opinión, Azcón se deja llevar por el sectarismo mañana, tarde y noche, y frente al diálogo y al ruido "siempre elige ruido".

"¿Entonces también está llamando sectarios a los presidente de Castilla-La Mancha y Asturias?", le preguntaba su rival.

Azcón remarcaba que no iba a callarse ante una Pilar Alegría que "se pliega a los intereses de los independentistas". "Yo no estoy dispuesto a pagar sus deudas ni a arrodillarme ante nadie.

Ni siquiera me aclara por qué no defiende la ordinalidad o la despoblación. En Aragón, todos los partidos lo hemos hecho históricamente hasta que ha llegado usted al PSOE y yo lo voy a seguir defendiendo con vehemencia", avanzaba.

La explicación detrás de todo esto, según Azcón, es que a Alegría no le importan los aragoneses sino que Sánchez siga en La Moncloa; que con tal de seguir unos meses más está dispuesta a apoyar un sistema "injusto" que nos hace "más desiguales".

La candidata socialista ha vuelto a explotar dos de las cartas que más ha jugado en campaña: su origen "humilde" en La Zaida, un pequeño pueblo de apenas 430 habitantes, y su condición de mujer.

El tono ha ido subiendo hasta que Alegría ha instado a Azcón a que le respetase y se dirigiese a él como una mujer "adulta y libre", una salida de tono que nadie en el PP ha entendido. "Si estoy aquí como candidata es por una decisión propia y personal y porque he contado con el apoyo de mis compañeros de partido", continuaba.

A partir de ahí, las referencias a Salazar y Lambán han marcado el debate. "El respeto se demuestra todos los días. No lo demostró cuando comió con Salazar. ¿Qué respeto ha demostrado el PSOE con las mujeres cuando queda a comer con alguien que sabe que tenía denuncias de acoso sexual?", preguntaba el barón popular.

Es entonces cuando Alegría le ha dicho que le parecía lamentable que Azcón, siendo presidente y debiendo comportarse con magnanimidad, utilizara esta cuestión como un hooligan o un palmero del odio.

Respecto a Lambán, el aspirante popular se ha preguntado qué ocurriría si levantara la cabeza. "¿Con quién cree que estaría? ¿Con Page y Barbón o en su posición? No se puede estar permanentemente no diciendo la verdad. En Aragón valoramos a la gente que mira de frente y no es impostada", aseveraba en una intervención que la oposición no ha tardado en calificar de desacertada.

Pese a todo, Alegría no se ha quedado callada y le ha recordado que cuando se presentaron como rivales a las elecciones no se dirigía a él en los mismos términos. "No sabíamos que usted repartía los carnets de aragonesismo", le decía.

Y este contestaba: "No sería bueno que nos pusiéramos a recordar lo que Lambán decía de usted o de mi porque usted no saldría bien parada".

Los candidatos tampoco han obviado la tragedia de Adamuz. Más allá de mostrar su pesar, el líder popular ha asegurado que no está dispuesto a que quienes se han encargado de la energía con un apagón como resultado y han gestionado la Alta Velocidad con las consecuencias sabidas por todos se pongan ahora al frente de la Sanidad y la Educación de los aragoneses.

Minuto de oro

Alegría ha aprovechado su minuto de oro para asegurar que en su recorrido por Aragón ha visto preocupación, y que frente a quienes usan el miedo "para dividir y enfrentar" hay esperanza. "Tengo ganas de construir un Aragón mejor", afirmaba.

El cierre lo ha puesto un Azcón que se ha pateado Aragón "desde el Ebro al Bajo Aragón y desde Teruel al Pirineo". "Quiero construir una Comunidad de la que nos sintamos orgullosos, que da oportunidades a quienes viven en el campo y las ciudades, a los jóvenes y a las personas mayores", sentenciaba.

Así se han visto ellos

A la salida, ambos equipos se veían ganadores. "Prueba superada", decían desde el PP conscientes de que quien gobierna lo tiene más difícil para no perder en este tipo de formatos.

A su juicio, Alegría ha cometido errores de bulto al hablar de temas como la despoblación y ha quedado retratada al no dar explicaciones del 'caso Salazar'.

Tampoco han entendido que haya tratado de victimizarse como mujer cuando el tono ha sido en todo momento moderado y tranquilo.

Para el PSOE, en cambio, está claro que Azcón no ha sabido colocar los mensajes y que Alegría ha clavado los suyos en tiempo y forma, circunstancia que achacan a sus años de experiencia como ministra y portavoz y a las horas y horas de ensayo.

"No nos ha sorprendido nada de lo que nos ha dicho, lo hemos visto incluso con el freno de mano", comentaban.