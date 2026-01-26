Alegría quiere implantar el comedor escolar gratuito y de calidad hasta los 16 años: "Es un servicio más que necesario"

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha anunciado este lunes su compromiso en la implantación de la gratuidad del comedor escolar, con comida de calidad, hasta los 16 años, una medida pensada para reforzar la igualdad de oportunidades y facilitar la conciliación familiar.

El anuncio lo ha hecho durante un encuentro con asociaciones vecinales de Rosales del Canal y Montecanal. “El comedor es un servicio más que necesario, principalmente pensando en nuestros jóvenes, pero también para las familias. Además de ser un servicio educativo, tiene que ser también un servicio que permita esa posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar”, ha dicho la candidata.

Durante la reunión, los vecinos han trasladado su preocupación por la falta de infraestructuras básicas, especialmente en materia sanitaria y educativa.

Entre las principales demandas destaca la necesidad de un centro de salud que atienda a una población creciente, así como la falta de un instituto que evite que los jóvenes tengan que desplazarse fuera del distrito para continuar sus estudios tras finalizar la educación primaria. Y es que, en el Distrito Sur, con más de 42.000 habitantes, solo se cuenta con un instituto.

En este contexto, el PSOE ha reiterado su compromiso con el refuerzo de los servicios públicos y ha presentado varias propuestas en materia educativa, pensadas tanto para el alumnado como para sus familias.

Entre ellas, ampliar la oferta pública y gratuita de educación infantil de 0 a 3 años, una línea de trabajo que ya ha permitido crear más de 2.100 plazas en Aragón gracias a una inversión superior a los 21 millones de euros procedentes de fondos europeos que gestiona el Gobierno de España.

Asimismo, el proyecto socialista apuesta por la gratuidad de los libros de texto, un modelo que no ha sido apoyado por el gobierno de Jorge Azcón y que permite aliviar la carga económica de las familias aragonesas.