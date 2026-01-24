Las voces jóvenes del campo reivindican su futuro: "No nos están dejando seguir con nuestro legado familiar"

Andrea, Diego y Emilio en la histórica tractorada de este viernes en Zaragoza E. E.

El campo ha protagonizado este viernes una jornada histórica en la que más de 800 tractores han tomado el corazón de Zaragoza para que la sociedad entienda y conozca las reivindicaciones del sector primario.

Un día que desde primera hora de la mañana ha estado marcado por grandes tractores ocupando las carreteras para llegar a la capital aragonesa y que luego han recorrido las calles de la ciudad.

Entre sus reivindicaciones se encuentra sobre todo el acuerdo de Mercosur que denuncian que supondrá la entrada en el mercado de productos de peor calidad y sin seguir las mismas reglas fitosanitarios. La reforma de la PAC y la disminución en un 20% de los presupuestos están también sobre la mesa en estas reivindicaciones.

Un legado que desde las cuatro asociaciones convocantes (UAGA, Asaja, Araga y UPA) ven que se va a perder para las nuevas generaciones ya que dificulta que los más jóvenes se adentren en este sector.

La jornada así sacó a la calle, sobre todo, a los más jóvenes para luchar por su futuro. Sobre el tractor en paseo de la Independencia estaba este viernes Diego Escudero procedente de Calamocha. Este joven como bien dice viene "de padre agricultor, de tío agricultor y abuelo agricultor": "Somos familia del campo de siempre".

Diego Escudero en la manifestación de este viernes en Zaragoza E. E.

Así, se incorporó a la empresa familiar desde hace años, que se dedica a la agricultura de secano en la Comarca de Jiloca. Así, admite que no está siendo fácil. "Somos muy pocos agricultores jóvenes y cada día somos menos. El sector pierde cada día más agricultores y al final llega un punto que no se va a poder alimentar a la población", denuncia.

Por ello, este viernes formó parte de la gran comitiva que colapsó el centro de Zaragoza: "Estamos aquí para protestar por el acuerdo de Mercosur, porque nos pone en una situación muy complicada, ya que pone unas restricciones que creemos que no son adecuadas para producir un alimento seguro. Ahora vamos a traer producto de otros sitios con unas reglas completamente diferentes y sin ningún control de calidad". A lo que añade que "no es lo adecuado ni lo que merece la gente española".

Un acuerdo comercial y político que hace que, sobre todo, la gente joven se piense dos veces el poder dedicarse a ello de manera profesional y próspera: "Este acuerdo lo que hace es dificultarnos el poder quedarnos en nuestra casa y seguir trabajando en lo nuestro".

"Queremos que la gente consuma producto nacional"

Emilio Mené sobre su tractor este viernes en Zaragoza E. E.

No ha sido el único que apuesta por el legado familiar. Emilio Mené de 27 años es la tercera generación de agricultores. El joven vecino de Montañana dedicado a la venta de frutas y verduras bajo la empresa familiar 'Hermanos Mené' ve el futuro cercano "con preocupación".

"Lo estamos viviendo verdaderamente mal porque al meter mucho producto de fuera, los precios bajan y no es lo mismo la mano de obra aquí en España o en Europa, que por ejemplo en Latinoamérica", explica.

A lo que añade otra nueva preocupación: "La maquinaria está muy cara y los precios de los productos no paran de bajar lo que no acompañan, no son nada rentables".

Con la situación que se presenta ahora, este joven de 27 años que sigue con el relevo generacional duda sobre si será posible que haya una cuarta ante lo tensionada que está la situación.

Así reivindica que una de las luchas que este viernes trae consigo es que "queremos que la gente consuma producto nacional y que los nuevos productos que entren sean en las mismas condiciones".

Mujeres en el campo

Andrea Garza abriendo la manifestación de este viernes en Zaragoza E. E.

Abriendo la marcha este viernes se encontraba Andrea Garza, agricultora, ganadera y técnico agrícola de 23 años que, junto al resto de sus compañeros, ha tomado las calles de la capital aragonesa debido a "los altos costes de producción, a la excesiva burocracia y a una PAC que cambia constantemente sin ningún tipo de criterio y que responde a los intereses de las altas esferas".

Ha asegurado que con el acuerdo del Mercosur se pretende llevar a cabo un "juego sucio" contra los agricultores y ganaderos españoles.

"Quieren traer productos que no respetan el bienestar animal ni la salud alimentaria en competencia contra los nuestros que sí respetan estos factores", señala la agricultora procedente de Garrapinillos.

La joven asegura que ha nacido en el campo, "entre tomates y ovejas". Cuando creció, cuenta que su decisión fue la de continuar viviendo esta vida pero "con buena formación". Por eso decidió estudiar Ingeniería agrícola, "muchos no saben todo lo que ha progresado el campo, todo lo que ha avanzado la ciencia".

Este viernes se ha colocado a la cabeza de la manifestación con su tractor para demostrar que las mujeres jóvenes tienen "ganas" de quedarse en el campo y trabajar. "Si nos dejan", ha añadido.