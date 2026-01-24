PP y PSOE encienden la mecha electoral en Aragón: mucha vivienda y servicios de calidad para ganarse al voto joven

Jorge Azcón y Pilar Alegría, este viernes, en sus primeros actos de campaña. E. E.

PP y PSOE han encendido la mecha electoral en Aragón hablando de vivienda y servicios públicos. Elegir estos dos temas tiene un claro objetivo: ganarse al voto joven, que podría ser decisivo este próximo 8 de febrero.

Solo en la franja de 25 a 29 años hay un 'caladero' de más de 55.000 votos, una cifra especialmente importante teniendo en cuenta que la composición del próximo Gobierno de Aragón podría decantarse por un único diputado.

Los dos partidos buscan frenar de este modo la sangría del voto joven hacia los extremos. Y no solo ofrecen más vivienda o una mejor educación, sino que también les prometen bajadas de impuestos para poder irse de casa sin hipotecar su futuro.

Ese intento por llegar a los menores de 30 se está viendo en la apuesta por vídeos y memes en redes sociales y nuevos formatos alejados de un mitin al uso.

Atrás quedan los tiempos en los que los grandes buscaban llenar plazas de toros. El mejor ejemplo es el vermú/encuentro joven que protagonizará este sábado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una de las discotecas más famosas del centro de Zaragoza.

Superado el luto por el accidente ferroviario de Adamuz, los dos partidos con más opciones han pasado al ataque entre críticas de "inacción". El propio Jorge Azcón reprochaba a Pedro Sánchez y al PSOE de Javier Lambán haber construido únicamente 86 viviendas en ocho años.

"Desde 2018, la vivienda ha pasado de ser el octavo problema de los aragoneses a convertirse en el primero", destacaba en su primer acto de campaña.

El barón conservador sacaba pecho de las cerca de 3.000 impulsadas en dos años y medio al calor de la inversión autonómica y los fondos europeos y prometía otras mil al año si gana las elecciones, cifras que Pilar Alegría rebatía diciendo que Azcón ha sido un presidente ausente y que de vivienda pública y asequible, poco.

Pese a poder presumir de datos, el líder conservador no lo va a tener fácil con este tema, ya que tiene a toda la izquierda en su contra. Este mismo viernes, la candidata de IU le acusaba de haber convertido "un derecho básico en un negocio para unos pocos”.

Este uno contra todos podría verse con especial claridad en los debates de Radio Televisión Española (29 de enero) y Aragón TV (2 de febrero), claves para convencer a jóvenes e indecisos y marcar el relato en la recta final de la campaña.

Los socialistas también tratarán de hacer ver estas dos semanas que el líder popular ha estado "a tiempo parcial" en Aragón este mandato, y que tenerle pensando más en Madrid que en el territorio ha hecho que la educación y la sanidad se hayan visto resentidas.

Aquí, su principal promesa es transformar los problemas de los aragoneses "en esperanza", con una apuesta "clara" por unos servicios públicos "de calidad" que, de momento, no ha terminado de concretar.

Ese va a ser uno de sus caballos de batalla. Tanto suyo como del resto de la izquierda, muy presente en las manifestaciones contra la concertación del bachillerato prometida por Azcón en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad.

La exministra cree, también, que el PP se ha limitado a sacar rédito de inversiones y proyectos que gobiernos anteriores habían puesto en bandeja. Como ejemplo ponía el aeropuerto de Teruel.

Los populares, recordaba la que fuera titular de Educación, se mofaban de él llamándolo chatarra. "Pero ahora corren a hacerse la foto", continuaba tras la pegada de carteles.

El apoyo de los líderes

A poco más de 48 horas de enfrentarse a su primer cara a cara en la televisión pública de Aragón, Azcón y Alegría se apoyarán en los grandes líderes de su partido para la intensísima semana de campaña que se avecina.

Azcón recibió este viernes a Cuca Gamarra y este fin de semana tendrá a su lado a Díaz Ayuso, mientras que la candidata socialista irá a Huesca, la provincia que más la apoyó en la sucesión de Javier Lambán, para protagonizar su primer gran mitin de campaña con Pedro Sánchez.

No serán los únicos grandes líderes. Irene Montero también arropará a la candidata de Podemos. La líder morada ha estado prácticamente todos los fines de semana en Aragón, y no es para menos. El partido, que llegó a tener 14 diputados en las Cortes de Aragón en 2015, se juega el ser o no ser la próxima legislatura.

El resto, a lo suyo

La guerra entre PP y PSOE no parece haber desviado el foco del resto de partidos, más preocupados de su propio crecimiento (o supervivencia) que del resultado de los dos grandes.

Vox, de hecho, cree que esta es una oportunidad "histórica" para derrotar al bipartidismo. La agenda de los de Abascal se ha centrado en estas primeras horas de campaña en atacar a un PP al que califica de "pro Islam" y alentar a unos agricultores "hartos" del Mercosur.

Esta campaña, las miradas también están puestas en Aragón-Teruel Existe. Es el único partido que podría evitar que el PP vuelva a depender de Vox, aunque Tomás Guitarte no se lo va a poner fácil.

El líder de Existe presentará este sábado su propio Plan Pirineos, todo un dardo al Ejecutivo de Jorge Azcón, que bautizó con este mismo nombre su proyecto estrella para el Pirineo aragonés.

A la izquierda del PSOE, ni siquiera el arranque oficial servía para 'centrar el tiro' y calmar los ánimos tras la fallida coalición. Ione Belarra, de Podemos, cargaba duramente desde Zaragoza contra IU y CHA por no poder ni querer "hacer frente a la derecha".

Mientras, los aludidos se centraban en poner a Aragón "en el eje central" y contraponer una Comunidad de derechos frente al "Aragón de derechas del PP".

Por el momento no han salido a relucir nombres como los de Koldo o Ábalos, circunstancia que han aprovechado partidos como el PAR para hablar de Teruel y sus necesidades, aunque esta 'tregua' podría ser cuestión de horas.

Temas a tratar

La agenda de este fin de semana está plagada de paseos ciudadanos y encuentros vecinales. Los partidos son reacios a desvelar, incluso, qué temas serán los siguientes a tratar, aunque de sus agendas se desprende que la mujer, la inmigración o la situación del sector primario tendrán un peso especial en esta primera mitad de campaña.

Pilar Alegría pedía este viernes que fuera una campaña limpia por respeto a las víctimas de Adamuz, aunque parece inevitable que los casos de corrupción que afectan al entorno de Pedro Sánchez o el miedo a la extrema derecha se descubran más pronto que tarde como los verdaderos protagonistas de las elecciones más nacionales que ha vivido Aragón.