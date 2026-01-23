Vox y Teruel Existe abren su campaña desde Teruel: "Es una oportunidad histórica para derrotar al bipartidismo"

Vox y Teruel Existe han elegido la capital turolense para abrir sus campañas electorales. Desde la plaza de San Juan, donde se han juntado también con los líderes de PSOE y PAR, ambos partidos han apelado al electorado de toda la Comunidad con el objetivo de ser decisivos en la formación del futuro Gobierno.

Para el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, el próximo 8 de febrero está en juego la “oportunidad histórica” de “derrotar por fin al bipartidismo”.

“Lo pactan todo, como el Pacto Verde, las políticas que destruyen al sector primario y las que reparten la inseguridad y la ruina por todas las calles de Aragón. Podemos dar un vuelco a las políticas que llevamos años escuchando. Queremos un Aragón del siglo XXI y eso no ha sido posible por el bipartidismo”, ha asegurado.

Alejandro Nolasco, en el acto de pegada de carteles de Vox E. E.

Mientras, Teruel Existe ha iniciado la campaña con un mensaje claro para los turolenses: “Teruel Existe. La fuerza de Teruel”.

En palabras de su candidato, Tomás Guitarte, este lema tiene dos sentidos: “Teruel Existe es la fuerza política que representa la provincia de Teruel, y, por otra parte, hace alusión al pulso, a la fuerza que realmente tiene la provincia para llevar nuestras reivindicaciones allá donde se toman las decisiones”, ha subrayado.

Así han empezado CHA, Podemos, IU y PAR

Por su parte, Chunta Aragonesista ha comenzado la campaña desde su sede de Zaragoza y con el eslogan ‘A favor de Aragón’, con su candidato Jorge Pueyo apostando por “seguir luchando” por esta tierra y defendiendo su "coherencia, transparencia y defensa de Aragón".

“Coherencia, ya que durante 40 años hemos mantenido los mismos valores y prioridades, sin bandazos ni cambios oportunistas. Transparencia y honestidad porque Chunta Aragonesista puede decir con hechos que, en toda su historia, no ha estado implicada en ningún caso de corrupción. Y, en tercer lugar, y por encima de todo, la defensa de Aragón como eje central de nuestra acción política”, ha explicado el candidato de CHA a la Presidencia de Aragón.

Por parte de Podemos, su líder nacional, Ione Belarra, ha reivindicado una “izquierda fuerte y valiente” y se ha erigido como la impulsora de “conseguir avances que nunca se habían visto en este territorio”.

“Es evidente que Aragón necesita a María Goikoetxea, necesita una feminista valiente que no piense que el feminismo es un pin de quita y pon que cuando toca defender los avances feministas se echa para atrás cuando viene la ofensiva judicial, como ya ha demostrado el PSOE”, ha afirmado Belarra.

A su vez, la coalición IU-Movimiento Sumar ha iniciado la campaña con la presentación de un programa que interpela a la participación y “los derechos frente a las derechas”.

“La vivienda se ha convertido en el principal factor de expulsión y precarización de amplias capas de la población, especialmente de jóvenes y familias trabajadoras. Cuando se deja la vivienda en manos del mercado, lo que se está haciendo es convertir un derecho básico en un negocio para unos pocos”, ha señalado.

Finalmente, el PAR, también en Teruel, ha apelado a hablar en esta campaña de los problemas que tiene Aragón y alejarse del ruido nacional.

“Hemos decidido que lo importante en estas elecciones es Aragón, no Koldo o Abascal, aunque él piense que sí. Lo importante es lo que pasa en Teruel, por qué no hay médico en un pueblo y tenemos más problemas de los que teníamos antes”, ha resaltado.