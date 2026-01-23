Los tractores llegan a Zaragoza y amenazan con colapsar el centro para protestar contra el Mercosur

Zaragoza afronta este viernes una jornada de protestas del sector agrario que amenaza con colapsar el centro de la ciudad.

Agricultores y ganaderos aragoneses se movilizan contra el acuerdo del Mercosur, la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y el recorte del 20% de las ayudas. La tractorada, convocada para hoy tras aplazarse por respeto a los días de luto nacional tras el accidente ferroviario de Adamuz, tiene previsto iniciar su recorrido a las 9.00 horas del día de hoy.

De hecho, ya pueden verse los primeros tractores en la avenida Pirineos de Zaragoza. Por el momento, el inicio de la comitiva se encuentra parada a la espera de que comience la marcha que pondrá rumbo al centro de la capital aragonesa.

"Esperamos que la sociedad sea empática y colabore"

"Estamos aquí porque no puede ser de otra manera que el campo inunde la ciudad, sobre todo para decirle a la gente que en el campo es donde se producen los alimentos. Necesitamos el apoyo de la sociedad para que se sigan produciendo alimentos en nuestro territorio", explica Estrella Morata, secretaria provincial de UAGA.

La secretaria provincial, acompañada por un grupo de mujeres, realizará la marcha a pie escoltada por los tractores. Defiende que esta movilización es necesaria porque se trata de "un acto donde vemos a todo el mundo impulsando que esas políticas que nos afectan sean políticas positivas, constructivas y no creen desigualdades".

Ante una jornada que está a punto de comenzar, Morata mantiene la esperanza de un respaldo masivo de la ciudadanía: "Esperamos que la sociedad sea empática y colabore con todos nosotros y nosotras".

