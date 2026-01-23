Tercer día de retrasos en la estación de tren de Zaragoza: "Hemos llegado 20 minutos tarde"

Continúan los retrasos en la Estación Delicias de Zaragoza.

En la mañana de este viernes 23 de enero, los trenes salen con unos 10-20 minutos más tarde de la hora indicada, un tiempo que "por desgracia" muchos viajeros ven "normal".

Después de los accidentes ocurridos en las vías esta semana en Adamuz y Gelida, el transporte en tren se ha visto afectado. Adif limitó la velocidad a 160 km/h en un tramo entre Madrid y Zaragoza, y aunque la limitación ya ha sido levantada, algunos viajeros aseguran que "hay un tramo en el que se va más despacio".

Retrasos en las salidas de tren en Zaragoza este viernes 23 de enero. E.E

Silvia, una zaragozana que viaja por motivos de trabajo, ha cogido el AVE de las 7.00 desde Zaragoza dirección Madrid y asegura que "han salido con 20 minutos de retraso".

Su tren no era el único impuntual, desde las pantallas de la estación se mostraban varias demoras en diferentes trayectos.

Otro AVE dirección Madrid con salida a las 7.36 también marcaba un retraso de unos 10 minutos y no arrancaría de la estación zaragozana hasta las 7.45.

Los aplazamientos Zaragoza - Madrid de este viernes 23 de enero, coinciden con el día de Aragón y su capital en FITUR. La Feria de Turismo se celebra estos días en la capital de España y muchos aragoneses contaban con viajar este día para participar en el evento.

Un Iryo dirección Barcelona, también estaba afectado por la demora, en vez de salir a las 7.28 los viajeros arrancarían a las 7.40.

Las afecciones en la Estación Delicas son leves, en comparación a hace dos días cuando las demoras eran de una hora.

Además, en principio todos los trenes están saliendo aunque sea con demoras, no como en Madrid donde varios trayectos han sido directamente cancelados.

Viajes cancelados en la estación de Atocha, Madrid, este viernes 23 de enero. E.E

Los viajes cancelados desde Madrid tienen destino Andalucia. Un Ouigo que salía a las 9.15 dirección Málaga, o un Iryo dirección Sevilla a las 9.30 indicaban que no harían el viaje.