Isidro, el cortador de jamón que triunfa en Fitur desde hace 15 años: "Es muy fácil ser querido con algo tan delicioso"

Si hay un atractivo indiscutible en el stand de Aragón en Fitur, ese es Isidro. Con su delantal y su cuchillo como principal atuendo durante estos cinco días, el cortador de Jamón de Teruel no falla desde hace 15 años en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) celebrada cada año en Madrid.

Este 2026 tampoco iba a ser una excepción. Y la figura de Isidro ha estado presente en el stand de la Comunidad, que sin duda, tiene con él una excelente puesta en escena.

Isidro lleva más de 20 años de experiencia a sus espaldas, para él, “toda una vida” dedicado profesionalmente a esa gran pasión.

Con una pata de jamón denominación de origen, pocas cosas pueden salir mal. Por eso, Isidro es tan aclamado entre el público. "Es muy fácil ser querido con algo tan delicioso. El Jamón de Teruel es lo mejor del mundo entero", defiende con orgullo durante la celebración del Día de Aragón en Fitur 2026.

La técnica

Además, Isidro ha desvelado este viernes cuál es para él la técnica para cortar bien: “Hace falta un jamonero bueno, un buen jamón, un cuchillo que corte mucho y disfrutar de hacerlo”.

Sin duda, disfruta al máximo de su profesión, aunque, sobre todo, hace disfrutar a los demás. Por eso, durante casi todos los días en Fitur no falta el corro de varias personas a su alrededor.

Apenas habían pasado unas horas cuando la pata se quedaba en los huesos, pero es que coger solo un trozo “es imposible”, afirmaba una asistente. Y como dice el lema, "lo que ves, es".

En este aspecto, pese al rato que Isidro pasa sin parar de cortar, asegura que los brazos no se le cansan y que es una experiencia muy bonita.