Azcón exige un plan de revisión para la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza: "Es una improvisación inaceptable"

Jorge Azcón, en el inicio de campaña del PP de Aragón E. E.

Después de tres días de silencio, guardando el luto decretado en todo el país, el líder popular Jorge Azcón cree que ha llegado el momento de “exigir” una investigación “transparente” sobre las causas que provocaron el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), causando la muerte de 45 personas.

Azcón ha aprovechado el inicio de la campaña electoral en Aragón para cargar contra el Gobierno de España y, en concreto, contra el ministro de Transportes, Óscar Puente.

“Si no sabemos las causas del accidente, puede volver a repetirse. Hay que exigir al Gobierno que sea transparente y más diligente. Las causas son determinantes para saber lo que se tiene que hacer”, ha reclamado Azcón.

En concreto, el popular aragonés ha acusado a Puente de “improvisar” de forma “inaceptable” con la gestión ferroviaria, desde los anuncios del AVE a 350 kilómetros/hora hasta las limitaciones de velocidad en tramos de la línea Calatayud – Madrid.

“Lo que hemos visto en los últimos meses es bochornoso. Ver al ministro hablar de incremento de velocidad, sacando pecho con lo ocurrido estos días, es bochornoso. Ver al ministro proponiendo que la gente vaya de pie es absolutamente bochornoso”, ha resaltado.

Ante ello, Azcón urge al Ministerio a que presente un plan de revisión de las vías, para que se tomen las medidas de mantenimiento y precaución necesarias para garantizar la seguridad de los viajeros.

“Esos 150 kilómetros que han sido paralizados necesitan la inspección y el mantenimiento inmediato que no han tenido hasta ahora. No es de recibo que a día de hoy, después de un accidente como este, no se hable de un plan de mantenimiento de la vía que los aragoneses vamos a exigir, porque es de justicia”, ha afirmado.