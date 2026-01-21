Confirmado por el Ayuntamiento: el museo de la Semana Santa se ubicará en el colegio Concepción Arenal

Ya es oficial. El museo de la Semana Santa en Zaragoza estará ubicado en el antiguo colegio Concepción Arenal, ubicado en la calle Santo Dominguito de Val.

Así lo ha revelado esta mañana la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha confirmado que el Ayuntamiento ya está trabajando en el anteproyecto que verá la luz durante el primer trimestre de 2026.

Con la elección de este inmueble, el Ayuntamiento de Zaragoza da respuesta a la petición reiterada de las cofradías de contar con un espacio museístico permanente en el que poder mostrar al mundo, durante los 365 días del año, cómo es la Semana Santa de Zaragoza y cómo se vive la religiosidad popular en la ciudad. De este modo, además, se pone en valor un importante patrimonio artístico que actualmente no se encuentra en las iglesias y que forma parte esencial de la identidad cultural zaragozana.

El edificio del antiguo colegio Concepción Arenal consta de dos inmuebles diferenciados: uno de ellos protegido por Patrimonio, que será conservado y rehabilitado, y otro que no cuenta con protección y que será derruido para construir una gran nave expositiva. En este nuevo espacio podrán mostrarse los pasos procesionales de mayor altura. La superficie total útil del futuro museo será de 1.215,35 metros cuadrados.

El futuro museo permitirá exponer una selección representativa del patrimonio escultórico, artístico y devocional de la Semana Santa zaragozana. Junto a los pasos, el museo albergará otros bienes de gran valor histórico y artístico, como imágenes secundarias, patrimonio textil, documentos históricos y enseres procesionales, entre los que destacan hábitos, faroles, armaduras, cruces, coronas, monumentos y otros elementos singulares que forman parte de la memoria colectiva de la Semana Santa de Zaragoza. Todo ello deberá ser analizado por expertos para marcar los criterios técnicos que todo proyecto de musealización tiene.

Desde que la alcaldesa Natalia Chueca se comprometió a impulsar este proyecto, el Ayuntamiento ha analizado diferentes ubicaciones, si bien ninguna reunía las condiciones más adecuadas para albergar este equipamiento. El antiguo colegio Concepción Arenal quedó libre justo hace un año por estas fechas, cuando el Gobierno de Aragón dejó de emplearlo, lo que lo convirtió en una oportunidad idónea para hacer realidad este proyecto largamente esperado.

En el último semestre de 2025 se han desarrollado en este edificio catas arqueológicas por parte de la Unidad de Arqueología del servicio de Cultura del Consistorio, así como pruebas estructurales por parte de Urbanismo con el objetivo de verificar la idoneidad del inmueble en relación con su futuro uso. Con los datos obtenidos, la Dirección de Arquitectura del Ayuntamiento está redactando actualmente un anteproyecto que se prevé finalizar en el primer trimestre del año 2026 para, posteriormente, llevar a cabo el proyecto arquitectónico.

El futuro Museo de la Semana Santa de Zaragoza ha sido visitado por la alcaldesa Natalia Chueca, acompañada por el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, y la consejera de Cultura, Sara Fernández, así como por el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano; el presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías, Ignacio García Aguaviva, y el presidente de la Hermandad de la Sangre de Cristo, Jesús García Belenger.

Durante la visita, la alcaldesa ha subrayado que "la ambición de este proyecto no es únicamente la de crear un museo al uso, sino la de levantar un auténtico centro de interpretación de la Semana Santa y la casa de todos los cofrades de Zaragoza, un espacio vivo donde, además de exponer el patrimonio, puedan desarrollarse actividades, encuentros y propuestas culturales".

Natalia Chueca ha querido también lanzar una invitación expresa a las cofradías, hermandades y congregaciones de la ciudad para seguir enriqueciendo el proyecto: "Este museo nace con una propuesta inicial de gran valor, pero ahora que es una realidad tangible, quiero animar a todas las cofradías a ampliarlo con más bienes, más piezas y más historia. Este será un espacio común, construido entre todos, que refleje la riqueza y diversidad de nuestra Semana Santa".

La alcaldesa ha destacado además que "la Semana Santa de Zaragoza es una de nuestras grandes señas de identidad, una manifestación cultural, artística y espiritual de primer nivel que trasciende lo religioso y forma parte del alma de la ciudad. Merecía un espacio digno, permanente y abierto a todos, donde zaragozanos y visitantes puedan comprender su valor y su singularidad".

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su compromiso con la conservación, difusión y puesta en valor de la Semana Santa, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional, y con el apoyo a las cofradías y hermandades que mantienen viva esta tradición generación tras generación.