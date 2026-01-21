Adif vuelve a limitar la velocidad a 160 km/h en un tramo entre Madrid y Zaragoza

Un tren de Rodalies, en una imagen de archivo. C. G.

Adif vuelve a limitar la velocidad de los trenes a 160 kilómetros/hora.

Cumpliendo los protocolos ha establecido una nueva limitación temporal de velocidad (LTV) en el tramo comprendido entre Madrid y Zaragoza de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, después de que el maquinista de un tren de Renfe haya denunciado el supuesto mal estado de varios puntos de la vía.

La LTV se implementa con una velocidad de 160 km/h para el tramo entre los puntos kilométricos 100 a 178.

El tramo entre Madrid y Calatayud ha sido revisado esta pasada madrugada dejando solo 4 puntos concretos con LTV a 230km/h que podrían ser arreglados esta próxima noche.

Además, en la tarde de ayer, martes 20 de enero, también se limitó de forma temporal la velocidad de un tramo de la línea Madrid – Zaragoza a 160 km/h para evitar baches.

Se trata de un tramo entre Mejorada del Campo, en las proximidades de la capital española, y Alhama de Aragón, justo a la entrada de la provincia de Zaragoza, en el que normalmente se viaja a 300 km/h.

Esta limitación se ha levantado en la mañana de hoy miércoles, 21 de enero, pero pasadas unas horas ha vuelto a actirvarse.

La medida llega tras las investigaciones iniciadas en el accidente de dos trenes el pasado domingo en Adamuz, cuyas primeras hipótesis señalan a un fallo en la infraestructura, con la rotura de una de las vías. Y del accidente en Rodalies en Gelida que ha dejado un fallecido y 37 heridos.