Vox pide la comparecencia en el Congreso de Óscar Puente y los presidentes de Adif y Renfe: "Que se esclarezcan los hechos"

Pese a que prácticamente todos los partidos en Aragón han optado por retrasar y suspender sus actos de precampaña hasta el viernes por el luto nacional, Vox se ha desmarcado del resto de formaciones y va a mantener su agenda prevista a lo largo de toda la semana, con visitas y mitines en varios puntos de la Comunidad.

Este martes ya ha sido el único partido que ha tenido actos políticos, con una visita de su secretario general, Ignacio Garriga, para reunirse con sus equipos y candidatos de cara a la cita electoral del 8 de febrero.

Desde Zaragoza, Garriga se ha negado a “contribuir al silencio” que, a su juicio, “intenta imponer el PSOE a la sociedad y la oposición”.

“Vamos a actuar con responsabilidad, y eso no es seguir las directrices del Gobierno que es decretar el silencio estos días. Nosotros vamos a trabajar con responsabilidad para que se esclarezcan todos los hechos y no se vuelva a producir una tragedia de esta magnitud jamás”, ha afirmado Garriga.

En este sentido, desde Vox ya se han solicitado las comparecencias en el Congreso del ministro de Transportes, Óscar Puente, y los presidentes de Adif y Renfe.

“Hemos solicitado que se nos informe de todo lo que sabían”, ha insistido Garriga.

Porque, desde Vox se niegan a “esconderse en despachos”, señalando al PSOE, PP y el resto de fuerzas, mientras, dicen, hay “enfermeros, médicos, maestros, o periodistas que siguen ejerciendo su labor”.

“El Partido Socialista marca la agenda e impone el silencio y el Partido Popular hace seguidismo del Partido Socialista. No es nada nuevo, nada nos sorprende. Es a lo que nos tiene acostumbrados el PP, que es hacer seguidismo al PSOE. Nosotros, viviendo el luto y respetando a las víctimas, entendemos que hay que seguir trabajando”, ha afirmado Garriga.

“María Guardiola se está riendo de los extremeños”

Por otro lado, Garriga ha tendido la mano a la popular extremeña María Guardiola, después de la ruptura entre ambas formaciones y de que el PP le ofreciera a Vox un puesto de secretaría en la Mesa de la Asamblea, pero le ha dejado claro que deberá ser para promover un “cambio de 180 grados” en sus políticas.

“Lo que se ha producido hoy, lo que se ha producido estas últimas horas, es una auténtica tomadura de pelo. La señora Guardiola se está riendo de los extremeños, se está riendo de la única formación política que ha crecido en representación parlamentaria”, ha subrayado el secretario general de Vox.

Garriga no ha querido hablar de rupturas o suspensiones de las negociaciones, pero sí cree que Guardiola le ha “faltado el respeto” a la formación.

“La señora Guardiola sabe muy bien qué es lo que quieren los extremeños, qué es lo que ha puesto Vox sobre la mesa y nosotros, por responsabilidad, vamos a seguir, evidentemente, tendiendo la mano, pero esa responsabilidad es, a la vez, un ejercicio de coherencia. No va a tirarnos las migajas”, ha añadido.