El PP se ve respaldado por las encuestas, el PSOE cree que les infravaloran y Vox aspira a ser decisivo tras el 8-F en Aragón

El PP ve respaldado su "modelo de progreso y mejora de los servicios públicos" con el resultado de la última encuesta de EL ESPAÑOL. Según el sondeo de SocioMétrica, Jorge Azcón sacaría ya 10 escaños a Pilar Alegría y acentuaría el cambio de ciclo político que sacude el tablero nacional, aunque podría volver a necesitar a Vox para gobernar.

Los populares conseguirían de 29 a 30 diputados, una cifra insuficiente si Aragón-Teruel Existe se queda en dos y el PAR queda fuera o solo consigue un representante en las Cortes de Aragón.

El portavoz del PP en el Parlamento, Fernando Ledesma, coincide con el resto de partidos en que la única encuesta válida será el resultado electoral del próximo 8 de febrero.

El hecho de que la suma de PP y Aragón-Teruel Existe pueda no ser suficiente anima a los populares a "seguir trabajando más y mejor por los aragoneses" y a continuar explicando su proyecto para que la Comunidad "siga esa senda de progreso".

"Seguiremos defendiendo Aragón por encima de todo y no permitiremos que decisiones tomadas fuera se conviertan en un lastre que castigue a los aragoneses por intereses partidistas de otras formaciones", agrega.

Más sucinto es el PSOE de Pilar Alegría. La encuesta le da de 18 a 20 diputados, un resultado que acerca a la exministra al peor resultado del partido en Aragón: los 18 escaños de Lambán en 2015.

Desde la formación aseguran que lo sucedido en Portugal este pasado fin de semana es el mejor ejemplo de que las encuestas "infravaloran los resultados del PSOE".

Vox, que llegaría a los 11 o 12 diputados, repite el mantra de que no se fía de ninguna encuesta. "Quien sí lo hace es el presidente Azcón, que tras ver la tendencia de crecimiento que estamos teniendo ha querido darse el capricho de adelantar las elecciones 15 meses porque sabe que en mayo de 2027 Vox será mucho más fuerte", resalta su portavoz, Alejandro Nolasco.

Ese crecimiento podría verse interrumpido por la irrupción de Se Acabó la Fiesta (SALF), que no lograría llegar al 3% que se exige para entrar en las Cortes pero sería decisivo para marcar la suma del bloque de derechas.

A juicio de Nolasco, lo que se va a encontrar el PP al intentar librarse de Vox en las urnas es que la gente "quiere el doble de Vox".

Para CHA, uno de los partidos que más capitalizaría la debacle del PSOE, los datos demuestran que es necesaria la implicación y la movilización ciudadana "progresista y aragonesista" para que la política de la Comunidad no quede marcada únicamente "por las lamentables dinámicas y las incesantes disputas de las derechas, que solo traen retrocesos y pérdida de derechos a la gente".

En el caso de Aragón-Teruel Existe, donde se observa una tendencia a la baja que le llevaría a tener que conformarse con dos escaños, aseguran que todas las encuestas merecen respeto y ser analizadas con atención, pero avisan de que no cambiarán su rumbo.

"Tenemos una hoja de ruta clara y firme, que es trabajar por los turolenses y por todos los aragoneses, gobierne quien gobierne. No nos preocupan los titulares, nos ocupa el futuro de esta tierra. El próximo 8 de febrero los aragoneses tienen una oportunidad de elegir un proyecto propio que no tenga que obedecer órdenes de Madrid", exponen.

En Podemos, que se movería entre 0 y 1 diputados, prefieren directamente no hacer valoraciones. Quien sí las hace es Marta Abengochea, candidata por Izquierda Unida-Movimiento Sumar.

"Nos encontramos en un momento de gran volatilidad. Las encuestas reflejan una fotografía puntual, pero no determinan lo que las aragonesas y aragoneses decidirán el próximo 8 de febrero. Nuestro compromiso sigue siendo trabajar día a día para ofrecer soluciones reales a los problemas de Aragón, con políticas que garanticen derechos, igualdad y sostenibilidad", avanza la cabeza de lista de la formación, que lograría retener su escaño en las Cortes.

Por ello, asegura que en los próximos días seguirán centradas en escuchar a la ciudadanía y en construir una alternativa sólida para las elecciones autonómicas.

"Muy contento" se muestra Alberto Izquierdo. El candidato del PAR se había quedado fuera en las anteriores encuestas de EL ESPAÑOL, pero esta última abre la posibilidad que pueda mantener su acta en el Parlamento aragonés.

La precampaña no ha variado su discurso, advierte el diputado, que no ha parado de recorrer el territorio ni piensa hacerlo. "Desde luego, un 6,1% de los votos en Teruel es un buen resultado en este momento, esperamos y queremos mucho más. Eso, demoscópicamente, es un diputado seguro, que es lo que nosotros veníamos manteniendo desde hace tiempo, que las encuestas no reflejaban la realidad del pulso del territorio. Esto nos anima a seguir trabajando", afirma.