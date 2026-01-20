Adif limita de forma temporal la velocidad de un tramo de la línea Madrid – Zaragoza a 160 km/hora para analizar "baches"
Según informa Invertia, Adif ha comunicado este martes la decisión a sus maquinistas, después de que estos hayan reportado "baches".
Adif va a limitar de forma temporal la velocidad de un tramo de la línea Madrid – Zaragoza a 160 kilómetros/hora para evitar baches. Se trata de un tramo entre Mejorada del Campo, en las proximidades de la capital española, y Alhama de Aragón, justo a la entrada de la provincia de Zaragoza, en el que normalmente se viajaba a 300 kilómetros/hora.
"Esta noche Mantenimiento revisará y, si está todo bien, lo normal es que se levante la limitación", señalan. De ahí que sea de carácter temporal.
Esta limitación llega tras las investigaciones iniciadas en el accidente de dos trenes el pasado domingo en Adamuz, cuyas primeras hipótesis señalan a un fallo en la infraestructura, con la rotura de una de las vías.
Tanto esta línea (Madrid-Sevilla) como la de Madrid-Barcelona fueron señaladas por los maquinistas debido a la incidencia de las vibraciones.
Semaf pidió por carta en agosto limitar la velocidad a 250 km/h. Pero se rechazó por no aportar “argumentos técnicos”.