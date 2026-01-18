Jorge Buxadé (Vox): "Feijóo vuelve a dar oxígeno a Sánchez y no es bueno. Tenemos que acabar con él por agotamiento"

El eurodiputado Jorge Buxadé, este sábado en un acto de precampaña de Vox en Zaragoza. E. E.

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé (Barcelona, 1975) asegura que aún no está todo dicho con la firma del Mercosur y anima a agricultores y ganaderos a presionar en la calle.

Cree que Feijóo va a dar oxígeno a Sánchez al reunirse con él en La Moncloa para hablar del posible envío de tropas a Ucrania y que el presidente del Gobierno está aprovechando cualquier excusa, desde la polémica de Julio Iglesias a la de Groenlandia, para desviar la atención y que no se hable "de su corrupción política, económica y moral".

Vox insiste también en tener una posición preeminente en el futuro Gobierno de Extremadura y defiende "una ley única para toda España" al hablar de financiación autonómica.

Vox es uno de los partidos que más se ha opuesto al Mercosur. ¿Qué van a hacer a partir de ahora? En la calle, se espera una semana de protestas de los agricultores...

Vamos a seguir luchando, la partida no ha terminado. La semana que viene tenemos en Estrasburgo la votación de la moción de censura contra Von der Leyen. Siendo sinceros, las posibilidades de que prospere no son muy altas, pero hay otro tema que sí puede hacerlo: nuestra solicitud de que el Parlamento Europeo plantee al Tribunal de Justicia un recurso por la ilegalidad de Mercosur.

Hungría también ha anunciado que va a ir al Tribunal de Justicia. Además, hay una cuestión fundamental, y es que es que los burócratas, Von der Leyen, aún no se atreven a llevar la votación de Mercosur al Parlamento Europeo porque ahí no tienen clara la victoria.

Nuestro trabajo es seguir presionando. A los agricultores y ganaderos les animo a que salgan a la calle, que presionen en la Delegación del Gobierno, en las delegaciones autonómicas, las consejerías… Que presionen a los políticos porque aún tenemos la posibilidad de pararlo en el Parlamento Europeo.

Mañana está previsto que se reúnan Sánchez y Feijóo para hablar del envío de tropas a Ucrania. ¿Qué esperan del encuentro?

Cualquier cosa que sea desastrosa para España. Reunirse con Sánchez a oscuras en La Moncloa es la peor decisión posible. Si te juntas a tomar aunque sea un café o un agua con gas con la mafia vas a quedar manchado. Con lo cual, nada bueno para España va a salir de esa reunión.

"Sánchez no ha dicho una sola verdad. Es un narcisista, un manipulador y un mentiroso"

¿Qué tendría que haber hecho entonces Feijóo?

Yo no sé lo que tendría que haber hecho él, pero a mí me encanta lo que hace Santiago Abascal, que es decir que con Sánchez solo habla en la tribuna del Congreso de los Diputados.

Ese es el lugar donde se habla, y no a oscuras. Esa formación política tiene que acabarse y más con alguien como Sánchez, que no ha dicho ni una sola verdad, que es un narcisista, un manipulador y un mentiroso y que, por tanto, va a intentar controlar la comunicación de cualquier cosa que se haga.

Creo que el señor Feijóo le vuelve a dar otro balón de oxígeno y no es bueno. No es bueno que Sánchez pueda respirar, tenemos que acabar con él por agotamiento.

Vox ha mostrado su rechazo al nuevo sistema de financiación. ¿Cuál es su receta?

Todos los españoles iguales.

¿Y eso cómo se concreta?

Con una única ley. Nosotros hemos defendido para todos los españoles, para todos los territorios, la misma ley. Por eso incluso decimos que no es justo el convenio de Navarra y el concierto en el País Vasco. Se agravan las dificultades, las diferencias y la insolidaridad entre las regiones.

Yo soy catalán y sé lo que buscan los políticos independentistas. Por un lado, exacerbar el sentimiento propio con mentiras y manipulaciones y, por otro, provocar en aquellas regiones que no son Cataluña una especie de odio y resentimiento.

Buscan el enfrentamiento y el modelo autonómico ayuda a ello. Ahora tenemos a muchos españoles de regiones que no son Cataluña diciendo qué barbaridad, qué injusticia, qué insolidaridad… Agravan el enfrentamiento. De esto viven los separatistas, y también PP y PSOE. Lo han hecho durante 45 años.

"Nuestra Groenlandia es seguir trabajando para que se bajen impuestos a pymes y autónomos, se garantice la seguridad y se luche contra la inmigración ilegal"

¿Cree que Sánchez va a conseguir el oxígeno que buscaba con este nuevo modelo?

Yo creo que lo está consiguiendo. Con esto y con lo de Julio Iglesias, con Groenlandia y con cualquier cosa que pase por el camino con tal de que no se hable de su corrupción política, económica y moral.

Nombra Groenlandia, ¿cuál es la postura de Vox?

La nuestra, seguir trabajando porque se bajen los impuestos a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, garantizar la seguridad, luchar contra la inmigración ilegal… Esta es nuestra Groenlandia, como dijo este viernes Santiago Abascal.

Hablando de Abascal, esta semana ha protagonizado la primera polémica de la precampaña en Aragón al llamar ‘mujer objeto’ a Pilar Alegría...

La verdad es que no he leído esa declaración. Por lo tanto, no le puedo dar contexto, pero lo que sí que puedo decir es que Santiago Abascal ha sido siempre extraordinariamente escrupuloso y respetuoso con la dignidad del hombre y la mujer.

El que ha sufrido ataques por los ultrafeministas y por toda esta pandilla de caraduras que viven del cuento ha sido él.

Le pregunto ahora por Extremadura, ¿facilitarán la gobernabilidad?

Nosotros lo hemos planteado claramente, lo hizo Santiago Abascal el domingo pasado. Queremos una posición preeminente en ese gobierno para ejecutar las políticas que nos han llevado a ese resultado electoral.

Tenemos un programa amplísimo con cientos de medidas y, por tanto, queremos estar en esos puestos de responsabilidad que aseguran el cumplimiento de cualquier acuerdo.

No nos podemos fiar del PP. No vamos a regalar los votos que nos han dado los extremeños, ellos quieren un cambio radical. Lo han puesto de manifiesto como sucederá el 8 de febrero en Aragón y lo que vamos a hacer es defender nuestras convicciones en la mesa de negociación.

¿Todas esas exigencias y ese ‘no nos fiamos del PP’ se aplica también a Aragón?

Que no nos fiamos del PP se aplica a toda España. Yo creo que nosotros hemos hecho una política seria y pragmática, y cuando digo seria quiero aclarar… Nosotros decimos públicamente nuestra estrategia, no tenemos estrategias secundarias ni escondidas, sino que decimos abiertamente ‘queremos esto’.

En Extremadura se ha dicho, después del resultado de las elecciones en Aragón el 8 de febrero, con toda seguridad en algún momento, pasados unos días o unas semanas, se hará una posición y se dirá.

Lo que se haga en Extremadura por supuesto que no va a ser lo mismo que en Aragón, lo que sí es lo mismo son nuestros objetivos políticos y nuestros programas.

Pero ha sucedido que nosotros queríamos lo mismo en Murcia, en Comunidad Valenciana, en Aragón y en Extremadura y en Murcia y en la Comunidad Valenciana el Partido Popular atendió a la razonabilidad de nuestras peticiones y se llegó a un acuerdo.

En Extremadura y en Aragón no y ha sido el PP el que ha provocado estas elecciones anticipadas en las dos regiones.

"El Pacto Verde es un acuerdo horrendo y hay que rechazarlo, pero no por un tema ideológico sino por quienes lo sufren"

Avisaba Abascal de que Vox mantendrá su rechazo contra el "fanatismo climático" pasado el 8 de febrero. ¿Va a ser imposible gobernar en Aragón si depende de Vox?

El PP tiene que aclararse. Este viernes, el señor Feijóo decía que los agricultores tienen problemas por una normativa asfixiante y la gran burocracia que les persigue y eso es el Pacto Verde.

¿El señor Azcón está a favor del Pacto Verde? ¿Está a favor de la normativa asfixiante, de la burocracia que persigue, del ecologismo punitivo que consiste en proteger el medio ambiente a base de poner sanciones a agricultores y ganaderos?

El Pacto Verde es un acuerdo horrendo y hay que rechazarlo, pero no por un tema ideológico. Es que lo sufre la industria, lo sufre el campo y al final acabará sufriéndolo también el sector servicios porque nada va a poder mantenerse incólume.

El Pacto Verde es como una gran plaga de langostas, lo va a devorar todo. Por lo tanto, hay que rechazarlo y hay que empezar a pensar en una triada de prosperidad, libertad y seguridad.

Este va a ser un año lleno de elecciones. ¿Qué España cree que va a quedar después de tanta cita con las urnas?

Yo ansío que sea una España nueva y decente, que es la que nosotros vamos a trabajar. Esa es la España que tiene que quedarse después de estas elecciones y las que vengan después, que serán posiblemente igual o más importantes.

Me refiero a las elecciones generales para cambiar al presidente del Gobierno de España y pasar ya definitivamente página del socialismo.