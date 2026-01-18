'Aragón, primero', el lema del PAR para las elecciones del 8-F: "Resume la idea que el partido lleva tiempo defendiendo"

El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo; los cabezas de lista por Zaragoza, Francisco Nasarre, y por Huesca, María Ángeles Roca, candidatos a las Cortes de Aragón por las tres provincias, cargos y militantes. PAR

El Partido Aragonés ha presentado este domingo su programa electoral para las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero, fundamentado en un objetivo: 'Aragón, primero'. Este es, precisamente, el lema elegido por la formación aragonesista para su campaña electoral.

El programa ha sido presentado en Teruel en un acto al que han asistido el candidato del PAR a la Presidencia de Aragón y número 1 por la lista de Teruel, Alberto Izquierdo; los cabezas de lista por Zaragoza,Francisco Nasarre, y por Huesca, María Ángeles Roca, así como candidatos a las Cortes de Aragón por las tres provincias, cargos y militantes.

Alberto Izquierdo ha explicado que el lema electoral del PAR resume “esa idea que nosotros llevamos mucho tiempo defendiendo que primero Aragón y los aragoneses, que se hable de Aragón y se deje de hablar de otras cuestiones”, en alusión a la confrontación política de los partidos con sede en Madrid. “Lanzamos y salimos adelante -ha añadido- con un lema que no habla de Madrid, de Barcelona, ni sale un señor a caballo, ni en un oso, ni aparece Koldo, ni Ávalos, no. Hablamos de Aragón”.

En cuanto al programa, el candidato del Partido Aragonés ha remarcado “los pilares de nuestro proyecto político”, con “soluciones reales para problemas reales, para las personas reales”, con Aragón como objetivo de esas medidas y frente a un desarrollo “a dos velocidades” en la Comunidad.

El líder del PAR ha indicado que, entre esos pilares, está la seguridad “que para nosotros es fundamental” y ha recordado su reciente reunión con colectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la denuncia de que la provincia es la única “que no tiene un cuartel abierto por la noche”.

Izquierdo se ha referido a la financiación, “pero queremos hablar del derecho que tenemos los aragoneses a tener una financiación singular, no como la de Cataluña, una Hacienda foral”, porque “tenemos un estatuto de autonomía que nos permite explorar esa vía” y “porque pensamos que es imprescindible que Aragón salga del pelotón de los torpes”.

El candidato del Partido Aragonés a la Presidencia de Aragón ha destacado también que, en el PAR, “queremos hablar de servicios sociales, de derechos sociales y de todo lo que tiene que ver con la atención a las personas”. Alberto Izquierdo ha remarcado el criterio de equidad, ya que “pensamos que hay que ayudar más al que más lo necesita”, en cuanto a las personas y a los territorios rurales dentro de Aragón, con medidas como la colaboración pública-privada.

El también presidente del PAR ha defendido el sector primario aragonés, en torno a cuestiones como el agua de Aragón frente al trasvase o el rechazo del PAR al Tratado UE-Mercosur, ya que “gracias a Vox, al Partido Popular y al PSOE, hoy los agricultores españoles son más pobres y los agricultores aragoneses van a tener más dificultades”.

Izquierdo ha priorizado, asimismo, “que Aragón se vertebre y se comunique” en materia de transportes, con acciones como una red de cercanías de Zaragoza que alcance a Calamocha, Huesca o Calatayud y se extienda, ya que “Sevilla, que es una ciudad parecida a Zaragoza, tiene doce líneas, pero Zaragoza tiene una y además funciona bastante mal. De esas cosas queremos hablar”.

El candidato del PAR ha apuntado a la vivienda, porque “se está construyendo mucho más, pero hoy es más difícil que hace un año encontrar una vivienda” y “no vale hacer viviendas que, dentro de veinte años, vayan a ser privadas”. Por ello, Alberto Izquierdo ha apuntado entre las medidas para esta cuestión “que la vivienda pública sea pública, siempre”.

Finalmente, Alberto Izquierdo ha priorizado “el acceso a los servicios públicos”, señalando como referencia las “dificultades muy importantes en la sanidad” a pesar de que “hoy, hay mucho más dinero para la sanidad del que había hace dos años”, pero “sigue habiendo problemas”. Por ello, según el presidente del Partido Aragonés, “tenemos que aprender que no solo con dinero se resuelven” cuestiones como la falta de profesionales en las zonas rurales o el crecimiento de las listas de espera en las zonas urbanas, los problemas, “por lo tanto, algo estamos haciendo mal” y ha señalado a medidas como “crear oferta complementaria y directa para que los profesionales quieran ir al territorio”.

En todas estas propuestas, el candidato del Partido Aragonés ha concluido apostando por el criterio de “bajar al suelo”, “abandonar la élite de los superproyectos” y “hablar con la gente, escucharles” para “resolver sus problemas”.

En cuanto a las candidaturas del PAR, Alberto Izquierdo ha destacado que están formadas por “gente que estamos aquí, gente que estamos en el territorio, pegados al territorio, alcaldes, concejales, gente que ya gobierna donde está y gente que te vas a encontrar por la calle”, de manera que quien “quiera ver a Abascal, que se dé prisa, que cuando acabe la campaña no volverá. A nosotros nos podrán ver por la calle cuando quieran”.

El programa

El programa se divide en 17 bloques en los que se aportan “soluciones reales para problemas reales” que logren “la igualdad” de todo el territorio aragonés. Se trata de un proyecto de centro aragonesista que defiende “la política útil, moderada y basada en acuerdos” y que apuesta por “un autogobierno fuerte que proteja el territorio, el medio rural y el agua, y que impulse la cultura, la identidad y la historia de Aragón”.

El PAR califica su proyecto como “diferente” porque “Aragón no es una comunidad más y no puede conformarse con menos que nadie”. Por ello, defiende el autogobierno reconocido en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía, que permite a Aragón avanzar hacia un mayor nivel de autonomía política, financiera y administrativa.