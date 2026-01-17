Feijóo exige a Sánchez retirar la financiación pactada con ERC: "Lo que ha hecho es comprar más meses en La Moncloa"

Feijóo, este sábado en un acto en la provincia de Huesca. E. E.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este sábado a Pedro Sánchez que retire la financiación autonómica pactada con Oriol Junqueras.

Lo que está ocurriendo, ha asegurado en su primer acto de precampaña en Aragón, es "inédito".

Prueba de ello es que solo la comunidad que lo propone ha apoyado el nuevo sistema.

"Ningún otro presidente está de acuerdo. Sánchez no prevé un sistema de financiación. Solo piensa en cuánto cuesta poder seguir en La Moncloa. Lo que ha hecho es comprar más meses de Gobierno", decía.

Este domingo, tanto él como sus barones dirán a Sánchez de una forma "clara pero contundente" que dé marcha atrás con el sistema "que quiere imponer el separatismo".

"Tiene que retirarlo y decidir si está con Junqueras o con los presidentes autonómicos. Solo los del PP representan al 70% de la población", recordaba.

En este sentido, ha reivindicado una financiación en base al coste efectivo, con variantes "comprobadas" como la despoblación.

Como ejemplo ha puesto el caso de Aragón, que representa al 10% del territorio y al 3% de la población.

En este sentido, ha recordado que la región que lidera Jorge Azcón se convertiría en una de las peor financiadas si este sistema se aprueba.

Feijóo ha recalcado que el dueño del dinero son los ciudadanos que lo pagan a través de sus impuestos y que, por tanto, cualquier modelo que se apruebe debe tener en cuenta el coste efectivo de los servicios y acordarse "por consenso de las comunidades".

"No se puede hacer por la imposición de un presidente débil y sin mayoría como es Sánchez", continuaba.

El líder popular se mostraba convencido de que van a ganar la batalla ante la falta de apoyos del PSOE en el Congreso. "Tenemos la razón. Y lo mismo ocurre con Aragón: lo que se pide no es tener más dinero que nadie, sino que el dinero de todos se reparta entre todos", agregaba.

