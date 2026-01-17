'A favor de Aragón', el lema de CHA para las elecciones del 8-F: "Define al partido y cómo ha actuado siempre"

'A favor de Aragón'. Así es el lema y la identidad gráfica que representará el partido de Chunta Aragonesista en la campaña para las elecciones autonómicas del 8 de febrero.

Lo ha presentado esta mañana la secretaria general de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, quien ha explicado que el lema define "quién es Chunta Aragonesista y cómo ha actuado siempre". "No es una frase nueva ni una ocurrencia de campaña: describe una forma de hacer política que este partido ha mantenido durante más de 40 años", ha anunciado.

Lasobras señala que "CHA ha trabajado de manera constante en defensa del territorio, de los servicios públicos, del equilibrio territorial y de los intereses de Aragón por encima de cualquier lógica estatal o ajena a nuestra comunidad. Esa ha sido siempre nuestra prioridad".

"Desde esa trayectoria se entiende también nuestra identidad gráfica. El diseño recupera elementos del primer cartel electoral de Chunta Aragonesista porque queremos subrayar algo importante: aunque hoy presentamos un candidato joven encabezando la lista, detrás hay un partido con una larga historia, con experiencia y con una línea política sólida y coherente", explica.

Para la secretaria general, "la juventud del candidato representa renovación y futuro, pero la fuerza real del proyecto viene de la trayectoria colectiva de CHA. No es una candidatura improvisada: es un relevo dentro de un proyecto con raíces profundas".

Referencias históricas

"Además, la identidad gráfica combina referencias históricas con un lenguaje visual moderno para transmitir dos ideas claras: Chunta es un partido actual y, al mismo tiempo, fiel a su esencia", añade.

Con esta campaña Chunta Aragonesista quiere presentarse ante la sociedad aragonesa desde tres rasgos: "En primer lugar, coherencia. Durante más de 40 años hemos mantenido los mismos valores y prioridades, sin bandazos ni cambios oportunistas. En segundo lugar, transparencia y honestidad. Chunta Aragonesista puede decir con hechos que, en toda su historia, no ha estado implicada en ningún caso de corrupción. Eso no es marketing: es un dato que nos diferencia. Y, en tercer lugar, y por encima de todo, la defensa de Aragón como eje central de nuestra acción política. Eso es lo que resume el lema ‘A favor de Aragón’", explica.

Isabel Lasobras ha señalado que "en este marco, la trayectoria reciente de nuestro candidato, Jorge Pueyo, en el Congreso de los Diputados refleja bien esa manera de actuar de CHA: votar y trabajar pensando primero en Aragón, incluso cuando ha sido necesario discrepar de posiciones estatales. Su trabajo es un ejemplo actual de una línea política que el partido mantiene desde hace décadas".

"En conjunto, el lema y la identidad gráfica quieren trasladar un mensaje sencillo y reconocible: Chunta Aragonesista es un partido con historia, con coherencia, sin corrupción y siempre a favor de Aragón", ha finalizado la secretaria general de CHA.