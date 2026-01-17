Azcón carga contra Alegría tras acusarle de recortes en Sanidad y Educación: "Debe dejar de ser la portavoz de las mentiras"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha respondido este sábado a las recientes acusaciones de recortes en Sanidad y Educación que hizo la candidata socialista, Pilar Alegría, este viernes. Unas declaraciones ante las que ha asegurado que su Gobierno "ha incrementado el presupuesto en la consejería de Sanidad en 520 millones de euros, un 25% más, Educación ha aumentado en 200 millones de euros y la de Políticas Sociales, en 120 millones".

"No hay recortes, sino ampliación de los presupuestos y más inversión. Pilar Alegría debe dejar de ser la portavoz de las mentiras y enterarse de lo que ocurre en Aragón", ha acusado Azcón.

El presidente aragonés ha asegurado que la ciudadanía "reconoce" la veracidad de estos datos, "por mucho que Pilar Alegría esté acostumbrada a mentir durante los años que ha estado en Madrid, las mentiras en Aragón y en política aragonesa no funcionan y eso no le va a beneficiar", ha afirmado.

En cuanto al nuevo modelo de financiación autonómica, Azcón ha cuestionado de nuevo la defensa de Alegría sobre sus efectos positivos para Aragón. "Ella dice que es bueno para nuestra Comunidad, pero todos los presidentes socialistas, salvo Cataluña, consideran que es perjudicial para sus regiones. Las opiniones de los expertos coinciden en que este modelo es el que más perjudica a Aragón", ha argumentado.

Ha criticado también lo que ha considerado como un "fervor incomprensible" de Alegría defendiendo un sistema que, según el presidente aragonés, responde más a los intereses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los partidos independentistas catalanes que a los de Aragón. "Es incomprensible ver que otros candidatos socialistas de diferentes comunidades se rebelan contra este modelo, mientras Pilar Alegría lo defiende como si fuera excepcionalmente bueno", ha subrayado.