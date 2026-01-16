Esperas de cinco horas en las Urgencias del Hospital Royo Villanova de Zaragoza: "Hay pacientes apiñados"

Familiares y ambulancias a las puertas de las Urgencias del Hospital Royo Villanova E. E.

A las puertas de las Urgencias del Hospital Universitario Royo Villanova familiares van saliendo para hacer descansos tras las largas horas de espera que afrontan. Una jornada de saturación entre pacientes y familiares que ha llevado al punto de que se habilite el gimnasio de rehabilitaciones del hospital ya que reune las condiciones sanitarias adecuadas.

Así, algunos comentan sobre las 17.00 que llevan esperando apenas una hora y otros se alargan a más como cuatro o cinco "y las que nos quedan". Un sentimiento de resignación que lo asumen ya acostumbrados "porque una vez que cruzas estas puertas nunca sabes cuando vas a salir". Palabras de Antonio que se encuentra a la espera que la situación de su madre evolucione.

Este hombre, vecino de Las Fuentes, cuenta que su madre ha acudido poco antes de las 14.00 al centro hospitalario: "La han podido atender pronto en la zona de triaje pero ahora ya nos toca esperar resultados", señala.

Si bien la decisión de acudir al hospital ha sido un poco "obligada": "Ya no tenemos urgencias de tarde en el centro de salud y para ir a lo nuevo que está saturado nos hemos venido aquí", indica. Se refiere así a los DUAP, la Demanda Urgente de Atención Primaria, que funcionan desde diciembre en Zaragoza para intentar reducir las afecciones en los hospitales.

Marisa, vecina del Actur, señala a las puertas de Urgencias que "intentan evitar venir": "Al final mi padre tiene 92 años y cuando vienes puedes salir con algo que no es tuyo como una gripe", señala.

Esta mujer lleva desde las 15.00 en el hospital por una caída de su padre, aunque si bien señala que debería haber sido antes: "Hemos llamado a la ambulancia a las 12.00 y hasta las 14.30 no ha venido ninguna", lamenta. A lo que añade: "Quiero pensar que si hubiera pasado algo más grave hubiera venido antes".

A la espera de una cama para su madre también se encuentran Miguel y Soledad. Aunque señalan que ellos llevan "relativamente poco" esperando -cuatro horas-, lamentan que otros familiares y pacientes "llevan muchas más horas que nosotros".

Esta pareja de hermanos está haciendo turnos con su madre en el interior de Urgencias para hacerle compañía. Por lo que relatan que la situación dentro es de "saturación": "Están todos apiñados y las camas juntas sin casi ningún espacio entre ellas".

Una radiografía de la situación interna que también detalla José Luis. Este vecino del barrio de La Jota lleva desde las 13.30 en el centro hospitalario junto a su madre. Durante este tiempo cuenta que "está siendo un no parar porque está lleno de gente y a tope de pacientes". Como usuario habitual del hospital de la margen izquierda, José Luis recalca que "se ha quedado pequeño".

Por este motivo, desde el Gobierno de Aragón anunciaron en el Debate de Estado de la Comunidad la construcción de un nuevo Hospital Royo Villanova con un coste aproximado de 200 millones de euros.

Dentro de su plan albergaría un mayor número de camas pasando de las 254 actuales a 352 que va acorde con el aumento de superficie construida de 70.000 metros cuadrados.

Este proyecto ha pasado a ser una de las grandes bazas para estas elecciones autonómicas para el PP y que, también, ha evidenciado esa necesidad Pilar Alegría, candidata del PSOE para la presidencia de Aragón.

En la actualidad la falta de espacio ha supuesto la apertura del gimnasio de rehabilitación de la planta 0 para la atención de pacientes durante varios días. Una medida similar que ya se tomó en la covid-19 cuando se tuvo que optar por reacondicionar la capilla para atender a los pacientes.

Se trata de una de las medidas de choque que se han puesto en marcha desde la consejería de Sanidad para paliar la situación. Según señalan a este diario se han acometido contrataciones de refuerzo, se ha ajustado la actividad quirúrgica a las necesidades, potenciando la cirugía mayor ambulatoria, y se ha dejado a disposición el mayor número de camas posibles.

En esta línea, este miércoles ya tuvieron que habilitar más camas "con la necesaria dotación de personal".

Para frenar esta senda, también se ha optado por la colaboración interhospitalaria con el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, San Juan de Dios y Hospital de la MAZ. Este jueves ha habido cinco derivaciones al Hospital MAZ y al Hospital San Juan de Dios, y cuatro al Hospital Nuestra Señora de Gracia.

A nivel general, las urgencias hospitalarias de la ciudad de Zaragoza han superado las 14.700 en estos 12 primeros días de 2026.

Desde el Gobierno de Aragón, además, esta temporada, ante el adelanto de la epidemia de gripe, ha potenciado la vacunación frente a enfermedades respiratorias, como gripe, Virus Respiratorio Sincitial y COVID para proteger a los más vulnerables y evitar la manifestación grave de estas patologías.