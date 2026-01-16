Azcón, contra el PSOE tras llamarlo "inútil, trilero e incapaz": "Y estos eran los que no querían insultar..."

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha cargado este viernes contra el PSOE tras llamarlo "trilero, incapaz e inútil" en redes sociales.

"Y estos son los que no querían insultar, los que habían pedido una campaña limpia y decían que en campaña era mejor no insultar a tu oponente político", decía el líder popular en referencia a las palabras de Pilar Alegría.

En su opinión, esto demuestra lo que es el PSOE, al que acusa de decir una cosa y hacer la contraria.

El detonante de todo esto ha sido el nuevo modelo de financiación autonómica, que sitúa a Aragón como la Comunidad que más pierde, según el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

"Los datos que ha usado el PP son los de la organización más experta y profesional que hay en el ámbito de la financiación autonómica. Si al PSOE no le gustan porque dicen la verdad, que no insulten", manifestaba el presidente aragonés.

Él ha sido uno de los líderes más críticos con la propuesta de María Jesús Montero. Tras conocer la visión de los expertos, la conclusión es que "antes estábamos mal y ahora se nos coloca en una situación mucho peor".

"El PSOE solo sabe resolver con insultos, no con datos", censuraba.

Alegría contra el señor 'no'

A la financiación autonómica también se ha referido este viernes la propia Pilar Alegría.

En su opinión, independientemente de los fondos que hubieran llegado a Aragón, la respuesta de Jorge Azcón hubiera sido 'no'.

"Pero este 'no' no se lo está diciendo al Gobierno de España sino a los aragoneses. Con esos 630 millones de euros más al año podríamos inaugurar al menos seis hospitales más como el de Teruel, contratar a más de 15.000 profesores y maestros o 20.000 médicos", señalaba.

