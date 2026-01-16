Aragón es la quinta comunidad que menos recibiría del ‘fondo climático’ de Montero pese a los graves daños de la dana

El modelo de financiación autonómica propuesto por María Jesús Montero tras pactarlo Pedro Sánchez y Oriol Junqueras sigue provocando tensiones en las comunidades autónomas. La indignación va creciendo conforme se van conociendo detalles y análisis de esta reforma, sobre todo en un Gobierno de Aragón que lo tacha de “insulto” para los aragoneses.

Entre la letra pequeña, una de las múltiples indignaciones del Gobierno de Jorge Azcón está en el denominado fondo climático, un montante de unos 1.000 millones de euros, de los que el 66% se lo quedan las cinco comunidades del arco mediterráneo y el 33% se divide entre las otras diez regiones.

En ese reparto, según el informe elaborado por FEDEA, Aragón se quedaría como la quinta comunidad que menos recibiría de este fondo climático, con 23 millones de euros de los 1.000 que se repartirían cada año, el 2,29% del total. Mientras, Andalucía se quedaría con 234 millones; Cataluña, con 216; Valencia, con 141; Madrid, con 105.

Desde el Ministerio justifican este reparto en que las autonomías del litoral son las más afectadas por su exposición al calentamiento del mar Mediterráneo y su efecto sobre el clima.

Sin embargo, este argumento no ha convencido a las comunidades. El Gobierno de Asturias, del socialista Adrián Barbón, lamentó durante el Consejo de Política Fiscal que no tuviera en cuenta los daños causados por los incendios forestales del pasado verano.

En Aragón, esos 23 millones que calcula FEDEA serían insuficientes para atender la factura de los daños provocados por las últimas tormentas ocurridas en Aragón entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Estas catástrofes obligaron al Gobierno de Aragón a movilizar más de 34 millones de euros, entre arreglos de infraestructuras y ayudas a los profesionales que han perdido sus cosechas.

En el caso de septiembre y octubre de 2024, se movilizaron más de ocho millones entre ayudas a industrias, comercios, establecimientos turísticos o ayuntamientos, junto a 350.000 en infraestructuras de saneamiento de agua o 250.000 para la reparación del acceso al Parque Nacional de Ordesa.

Igualmente, fueron necesarios 4,4 millones de euros para arreglar carreteras dañadas y 3 millones para infraestructuras agrarias. Mientras, el operativo desplegado en Catarroja tuvo un coste cercano a los 330.000 euros, entre alojamiento y manutención de los profesionales, carpas, combustible, EPI, conexión a Internet, limpieza y maquinaria.

Mientras, para las tormentas de junio de 2025 fue necesario destinar casi 11 millones y en las de julio, 5,5 millones. Entre esos 16,5 millones, el Departamento de Economía ha repartido casi 2,5 millones en ayudas para industrias y comercios, además de otros 1,2 en préstamos y bonificaciones de intereses.

“Nos tocan 23 millones, que es lo que ha costado la reparación de las riadas. La limpieza de cauces y ríos, si la pactamos con la CHE, costarán mucho más de 23 millones. Nuestros efectivos forestales cuestan mucho más. ¿Qué criterios científicos, aparte del dedo de María Jesús Montero, han hecho para esto?”, ha preguntado Bermúdez de Castro.

Sin embargo, desde el PSOE aragonés siguen defendiendo este modelo, cuestionado por otras federaciones regionales, acusando a Azcón de querer “perder” esos 629 millones de euros a cambio de seguir buscando la “confrontación constante” con el Gobierno de España.

“Como en los dos años y medio que lleva, Azcón miente para justificar su desastre de gestión y lo tapa con la confrontación con el Gobierno de España, porque Azcón solo gestiona para privatizar servicios públicos y para que sus amigos, los de siempre, hagan negocio”, exponía el portavoz socialista en las Cortes, Fernando Sabés.

En todo caso, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, cree que la Comunidad ni siquiera tendrá que decir si se suma o no a la propuesta pactada entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, ya que no conseguirá apoyos suficientes en el Congreso.