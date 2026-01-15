El gimnasio de un hospital de Zaragoza se llena de pacientes ante la falta de espacio en las Urgencias: "Es una vergüenza"

La saturación de las Urgencias de los hospitales de Zaragoza es más que evidente. Este último mes se repite continuamente que estas zonas hospitalarias acojan cientos de pacientes al día y muchos de ellos se queden apelotonados en los pasillos a la espera de que esté una cama disponible para ingresar, como han denunciado los profesionales en varias ocasiones.

La situación ha llegado a un límite, sobre todo, en el Hospital Universitario Royo Villanova. El centro referente del Sector I de Zaragoza intenta salir adelante en unas instalaciones que se han quedado pequeñas para atender a más de 200.000 personas que tienen el hospital como referencia.

El espacio es una de las mayores problemáticas de este hospital que desde este miércoles ha tenido que adaptar un espacio un tanto insólito para acoger a los pacientes.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, el gimnasio del centro hospitalario ha tenido que dejar a un lado su uso deportivo para poder acoger a pacientes que están pendientes de ingreso. A primera hora de este jueves, este espacio acoge a un total de 10 pacientes.

Una solución que algunos enfermeros de este centro hospitalario tildan de "vergonzosa". Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios achacan esta problemática a la "falta de espacio", aunque señalan que esta solución, a pesar de que es un parche, "es mejor que estén apelotonados por los pasillos".

Aunque si bien la adecuación de este espacio no ha cortado el problema de raíz y sigue habiendo pacientes en ellos. En concreto, en estos momentos llegan a 10. Asimismo, se encuentran 28 pacientes a la espera de ingreso al no disponer de camas libres en las plantas.

Para paliar esta situación, desde el Gobierno de Aragón se ha optado, entre otras cosas, por la derivación de pacientes a otros centros hospitalarios. En este momento, el Hospital San Juan de Dios ha puesto a disposición tres camas y dos pacientes se encuentran pendientes de traslado.

La saturación de las Urgencias se viene sucediendo desde finales de noviembre, cuando se superó el umbral de la epidemia de la gripe. Una situación que se ha ido agravando con la llegada de las Navidades y los días festivos, que se ha sumado a las vacaciones de muchos profesionales.

Por ello, dentro del plan de choque se ha tenido que reforzar el personal de Urgencias debido a los picos asistenciales que acumula este servicio. Si bien, desde CSIF denuncian una falta de celadores, único perfil que no se ha visto reforzado.

Respuesta del Gobierno de Aragón

Desde el Gobierno de Aragón justifican esta situación aludiendo al habitual incremento de las visitas a Urgencias en el mes de enero, y recordando que, en el Royo Villanova, ya ha habido contrataciones de refuerzo y se ha ajustado la actividad quirúrgica a las necesidades.

"Ante una situación de elevada frecuentación en el servicio de Urgencias, se han habilitado más camas para el ingreso de pacientes, con la necesaria dotación de personal, medida que se va a mantener unos días", explican fuentes del Departamento de Sanidad.

Además, este miércoles se derivaron dos pacientes al Hospital de la MAZ y se contó con la colaboración del Hospital Nuestra Señora de Gracia, del mismo sector, donde han ingresado siete pacientes derivados del Royo Villanova.

Por su parte, este jueves ha habido hasta ahora cinco derivaciones al Hospital MAZ y al Hospital San Juan de Dios, y cuatro al Hospital Nuestra Señora de Gracia.