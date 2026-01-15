Aragón ve cero posibilidades a la nueva financiación: "No vamos a tener que decir si nos sumamos o no, no va a salir"

María Jesús Montero saluda a los consejeros autonómicos, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Alberto Ortega / Europa Press.

Aragón ve cero posibilidades de que la nueva financiación autonómica salga adelante. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, cree que la Comunidad ni siquiera tendrá que decir si se suma o no a la propuesta pactada entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, ya que no conseguirá apoyos suficientes en el Congreso.

Que se insista en que es voluntaria solo obedece, en su opinión, a una necesidad de intentar desviar la atención, dado que todos los modelos anteriores lo han sido.

La verdadera razón, a juicio del consejero aragonés, es que “nadie apoya el texto”, solo Cataluña.

En el Gobierno autonómico, las pocas dudas que pudiera haber las despejó la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) con un demoledor informe que concluía que Aragón es la región que más perdería con la nueva financiación.

Actualmente no está redactada ni la ley, y los plazos, en caso de llegar a buen puerto, no serían precisamente cortos. La propia ministra trasladó a las comunidades que el texto no estará listo hasta el mes de junio.

A esto hay que unir una tramitación de, al menos, otro medio año, lo que hace prácticamente inviable que pueda quedar aprobada esta legislatura. “Si se cambia el modelo será por otro, no por este”, resumía este miércoles el consejero en declaraciones a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Del actual ni siquiera se sabe "de dónde salen los números". Lo único claro, dicen desde el Pignatelli, es que se respetaría un principio de ordinalidad que daría más a quien más tiene.

Ahora tocará hablar en las reuniones bilaterales, pero los consejeros populares creen que el "los próximos días" de Montero se convertirá en "próximas semanas o años".

Tensión con Madrid y Andalucía

El ambiente estuvo marcado por la tensión entre Montero y comunidades como Madrid, Andalucía o Extremadura, bastiones del PP.

Aragón tampoco entiende que la Comunidad reciba las migajas del nuevo fondo contra el cambio climático teniendo en cuenta las graves afecciones que provocó la dana de octubre de 2024 en las provincias de Teruel y Zaragoza.

Lo mismo ocurre con el llamado IVA pymes, del que solo llegarían 30 millones de euros.

Para Bermúdez de Castro, el informe de Fedea avala lo que él ya dijo en su primera valoración la pasada semana: que de los 630 millones de euros de más que llegarán a la Comunidad según las estimaciones de la Delegación del Gobierno, la mayoría son fondos “que ya se recibían”.

El PP ahondará en esta cuestión este fin de semana junto a sus barones. Los populares ya plantearon la base de su modelo hace meses, pero este domingo podrían incidir en los cimientos que tendría el modelo que aplicaría Alberto Núñez Feijóo en caso de llegar a La Moncloa.

Los populares consideran que detrás de esta propuesta está la necesidad de Montero de quedar bien con Andalucía y de contentar a los socios independentistas para que Pedro Sánchez siga en el poder.

De hecho, creen que el de este miércoles podría haber sido el último Consejo de Política Fiscal y Financiera de Montero como ministra de Hacienda.

La reunión de ayer y el informe de Fedea también desmontan, a juicio del PP, los argumentos de Pilar Alegría y el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, dado que en realidad serían poco más de 200 los millones 'extra' que llegarían al territorio.

"Es un modelo hecho a medida de Cataluña y pactado con Junqueras que se ha intentado extrapolar al resto de comunidades", señalaba Bermúdez de Castro al salir del Consejo.