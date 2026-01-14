Virginia, profesora con 24 años de experiencia: "Dedicamos más horas a temas burocráticos que a dar clase como tú querrías"

La excesiva carga burocrática se ha convertido en un problema principal para el profesorado y el cuerpo educativo. Según una encuesta de UGT, el 80% de los profesores aragoneses tiene una percepción “muy negativa” sobre la supuesta “mejora” de la burocracia que se intenta implementar en la administración para optimizar la carga no lectiva, que solo recibe el aprobado de un 11%.

A esa encuesta pone voz Virginia Canedo, profesora de Formación Profesional en Zaragoza con 24 años de experiencia, que pone de manifiesto los problemas que supone tanta burocracia y los efectos en la salud mental de los profesionales educativos.

“El día a día del profesorado se convierte muchas veces en dedicar muchas horas a temas burocráticos, a la evaluación, a la entrega de documentación al Servicio Provincial de Educación, etc., más que a la propia docencia y la preparación que requieren unas clases que tú quieres dar de una manera, pero el tiempo es limitado y la preparación previa la dedicas a otra serie de labores que no es la propia docencia”, ha resaltado.

Ello, dice Virginia, se traduce directamente en una peor calidad de la enseñanza y en tener menos tiempo para dedicarte a los alumnos con la atención que se merecen.

“No puedes realizar una individualización o un seguimiento más exhaustivo de cada uno de los alumnos, porque vas más a la generalidad. Muchas veces esa preparación y adaptaciones que puedes llegar a hacer para determinados tipos de alumnado, no las puedes llevar a cabo. Vas a lo general y a salvar la clase, cuando sabes que tu trabajo lo puedes hacer mejor”, lamenta esta profesora.

Y es que no poder llevar a cabo tu trabajo en una profesión tan vocacional como la docencia puede acabar generando situaciones de frustración o insatisfacción laboral.

“A mí me sigue motivando esta profesión, pero sí he visto que ha habido cambios. Echando la vista atrás me doy cuenta de que el tiempo cada vez se reduce más para esa parte de vocación y de gusto de tu profesión, porque la tienes que dedicar muchas veces a documentación, papeleos y trámites que llevan mucho tiempo”, incide Virginia.

Un problema cada vez más extendido entre los profesores, que sienten como todas las cuestiones burocráticas acaban “ahogando” su día a día.

Para solucionarlo, esta profesora ve clave que la administración cuente directamente con los profesores y las personas que están día a día a la hora de elaborar cualquier tipo de legislación, así como adecuar los horarios de los profesores a los posibles aumentos de cargas burocráticas.

Pero este no es el único problema que atañe a los profesores. Según la encuesta de UGT, el 44% de los profesores aragoneses han tenido que cogerse una baja por riesgos psicosociales y problemas de salud mental en los últimos cinco años por cuestiones como faltas de respeto, amenazas, carga laboral, o problemas de acoso.

De hecho, en ocasiones, estas bajas se alargan durante un curso entero, hasta que el afectado se marcha a otro centro al año siguiente, lo que, explican desde el sindicato, hace que “no se dé una solución a los problemas”, sino que se traten con “parches”.