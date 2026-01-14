Pilar Alegría denuncia ataques machistas de Santiago Abascal tras llamarla "mujer objeto": "Es machista y misógino"

Aragón tiene ya su primera gran polémica de precampaña. La exministra y exportavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha denunciado ataques machistas por parte de Vox después de que Santiago Abascal la llamara "mujer objeto" en su último mitin.

La candidata socialista ha publicado un vídeo a través de su cuenta de X (antes Twitter) en el que acusa al líder de Vox de "haber dado muestras, una vez más, de su evidente machismo y misoginia".

"Esta vez me ha tocado a mí, pero cada día le toca a muchísimas mujeres que sufren agresiones verbales y físicas y que además deben soportar humillaciones y vejaciones", continuaba.

Alegría ha aprovechado esta situación para abrir una reflexión sobre la "degradación y la deshumanización" de la vida política.

"Espero que esta campaña electoral, que por cierto todavía ni ha empezado, no siga por estos derroteros, ni en público por supuesto a través del ruin y cobarde anonimato digital", exponía la candidata en su vídeo.

Dentro del "espanto" de las palabras de Abascal se queda con la reacción de los vecinos de Utebo, la localidad donde Vox dio el mitin.

"Si Abascal quería provocar aplausos con su provocación zafia no lo ha conseguido, parece. De hecho, hay un silencio triste y vergonzante que se apodera del auditorio. Claramente, las caras son un poema, una muestra de que sus votantes son más sensatos que él. Y de verdad, ojalá se queden solo los machistas y ojalá Abascal aprenda la lección de sus seguidores", remataba.

Apoyo de Sánchez

El propio Pedro Sánchez ha recurrido también a X para respaldar a la que hasta hace unas semanas era la portavoz de su Gobierno.

"Todo mi apoyo a Pilar Alegría. Frente al machismo y el odio de la ultraderecha, más igualdad, más respeto y más democracia. España es mucho mejor que sus insultos", decía.