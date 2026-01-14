Óscar Puente se mete en campaña en Aragón: "Mazcón me denunció y la Junta Electoral le ha dado para el pelo"

El ministro Óscar Puente ha entrado este miércoles en la precampaña de Aragón con un dardo directo contra Jorge Azcón, al que llama "Mazcón" uniendo los apellidos del presidente aragonés y el exdirigente de la Comunidad Valenciana.

El titular de Transportes ha arremetido a través de X contra el líder conservador por el recurso que presentó el PP ante la Junta Electoral por dos tuits publicados el 19 y el 29 de diciembre, con las elecciones ya convocadas.

"Mazcón me denunció ante la Junta Electoral por estos dos tuits. La Junta Electoral le ha dado para el pelo", ha escrito él mismo a través de su cuenta oficial.

Mazcón me denunció ante la Junta Electoral por estos dos tuits. La Junta Electoral le ha dado para el pelo. pic.twitter.com/2QbABJyHf8 — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 14, 2026

Además de los mensajes -centrados en la inversión de 7,8 millones de euros en la autovía de Sagunto en Teruel y la licitación, por 153,6 millones de euros, de la variante de Jaca, que conectará la A-21 y la A-23- Puente adjunta la resolución de la Junta Electoral.

En el documento se dice que el perfil en el que se han realizado las publicaciones "es un perfil personal". También señala que "no ha quedado acreditada la naturaleza institucional del perfil" ni que se hayan utilizado recursos públicos para ello, por lo que "prevalece la libertad de expresión".

Por ello, desde la Junta se ha acordado desestimar las denuncias de los populares.

